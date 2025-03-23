https://sarabic.ae/20250323/قتيل-وعدد-من-الجرحى-في-عدوان-أمريكي-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1098889663.html
قتيل وعدد من الجرحى في "عدوان أمريكي" على العاصمة اليمنية صنعاء
قتيل وعدد من الجرحى في "عدوان أمريكي" على العاصمة اليمنية صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله في اليمن، عن "قتيل واحد و15 جريحا مدنيا، في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء". 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T21:17+0000
2025-03-23T21:17+0000
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وقالت وزارة الصحة، إن "العدوان الأمريكي استهدف حي سكني في منطقة عَصِر غربي صنعاء"، مشيرة إلى أن هناك غارتين أميركيتين على محيط مدينة صعدة شمال البلاد.وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، أن طائرات حربية أمريكية نفذت ثلاث غارات على المطار الدولي في مدينة الحديدة باليمن.وفي وقت سابق، قال زعيم حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، خلال كلمته، "إن القرار الأمريكي بإرسال حاملة طائرات أخرى إلى الساحل اليمني، هو تأكيد مباشر على أن مجموعة حاملة الطائرات التي تقودها "يو إس إس هاري ترومان" غير قادرة على الصمود في وجه المقاومين اليمنيين، الذين يعتزمون مواصلة ضرب إسرائيل دعما لقطاع غزة، وكذلك السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر".وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، الأسبوع الماضي، سلسلة ضربات جوية ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة لـ"أنصار الله"، بهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20250323/أنصار-الله-تشن-هجوما-صاروخيا-جديدا-على-مطار-بن-غوريون-في-إسرائيل-1098876282.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
قتيل وعدد من الجرحى في "عدوان أمريكي" على العاصمة اليمنية صنعاء
أعلنت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله في اليمن، عن "قتيل واحد و15 جريحا مدنيا، في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء".
وقالت وزارة الصحة، إن "العدوان الأمريكي استهدف حي سكني في منطقة عَصِر غربي صنعاء"، مشيرة إلى أن هناك غارتين أميركيتين على محيط مدينة صعدة شمال البلاد.
وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، أن طائرات حربية أمريكية نفذت ثلاث غارات
على المطار الدولي في مدينة الحديدة باليمن.
وفي وقت سابق، قال زعيم حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، خلال كلمته، "إن القرار الأمريكي بإرسال حاملة طائرات أخرى إلى الساحل اليمني، هو تأكيد مباشر على أن مجموعة حاملة الطائرات التي تقودها "يو إس إس هاري ترومان" غير قادرة على الصمود في وجه المقاومين اليمنيين، الذين يعتزمون مواصلة ضرب إسرائيل دعما لقطاع غزة، وكذلك السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر".
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، الأسبوع الماضي، سلسلة ضربات جوية ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة لـ"أنصار الله"، بهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.