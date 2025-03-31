https://sarabic.ae/20250331/المرشد-الإيراني-إذا-قامت-إسرائيل-بأي-عمل-شرير-فسوف-تتلقى-ضربة-شديدة-وقوية-1099089026.html

المرشد الإيراني: إذا قامت إسرائيل بأي عمل شرير فسوف تتلقى ضربة شديدة وقوية

المرشد الإيراني: إذا قامت إسرائيل بأي عمل شرير فسوف تتلقى ضربة شديدة وقوية

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أنه "إذا أقدم الأعداء (إسرائيل) على أي عمل شرير ضد إيران، فسيتلقون بالتأكيد ضربة قاصمة ورادعة". 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T06:27+0000

2025-03-31T06:27+0000

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جاء ذلك خلال كلمة لخامنئي في مسجد المصلى الكبير بطهران، حيث أمّ صلاة عيد الفطر.وأشار إلى "الأعمال الوحشية" المستمرة لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، معتبرًا أن "سفك دماء الأبرياء حادثة مريرة للمسلمين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأشار المرشد الإيراني، في كلمته، إلى أنه "سوف تجتث جذور الصهاينة من فلسطين والمنطقة، وهذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني، والكل يجب أن يعلم أن مواقفنا هي كما في السابق".وواصل: "إذا قاموا بأي عمل شرير فسوف يتلقون ضربة شديدة وقوية، إذا فكروا بإثارة فتنة في الداخل، فإن الشعب الإيراني سوف يرد عليهم كما فعل في الماضي".وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد قال خلال الشهر الجاري، إنه "على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران"، وذلك في كلمته بمناسبة عيد النوروز وبدء السنة الإيرانية الجديدة.وشدد المرشد الإيراني أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث وشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة".

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