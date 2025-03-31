https://sarabic.ae/20250331/المرشد-الإيراني-إذا-قامت-إسرائيل-بأي-عمل-شرير-فسوف-تتلقى-ضربة-شديدة-وقوية-1099089026.html
المرشد الإيراني: إذا قامت إسرائيل بأي عمل شرير فسوف تتلقى ضربة شديدة وقوية
المرشد الإيراني: إذا قامت إسرائيل بأي عمل شرير فسوف تتلقى ضربة شديدة وقوية
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أنه "إذا أقدم الأعداء (إسرائيل) على أي عمل شرير ضد إيران، فسيتلقون بالتأكيد ضربة قاصمة ورادعة". 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T06:27+0000
2025-03-31T06:27+0000
2025-03-31T07:12+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/08/1045500899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ea811ba9a6bd7449772a04266689475.jpg
جاء ذلك خلال كلمة لخامنئي في مسجد المصلى الكبير بطهران، حيث أمّ صلاة عيد الفطر.وأشار إلى "الأعمال الوحشية" المستمرة لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، معتبرًا أن "سفك دماء الأبرياء حادثة مريرة للمسلمين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأشار المرشد الإيراني، في كلمته، إلى أنه "سوف تجتث جذور الصهاينة من فلسطين والمنطقة، وهذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني، والكل يجب أن يعلم أن مواقفنا هي كما في السابق".وواصل: "إذا قاموا بأي عمل شرير فسوف يتلقون ضربة شديدة وقوية، إذا فكروا بإثارة فتنة في الداخل، فإن الشعب الإيراني سوف يرد عليهم كما فعل في الماضي".وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد قال خلال الشهر الجاري، إنه "على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران"، وذلك في كلمته بمناسبة عيد النوروز وبدء السنة الإيرانية الجديدة.وشدد المرشد الإيراني أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث وشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة".
https://sarabic.ae/20250329/أحذركم-رفض-اليد-الممدودة-الكشف-عن-نص-رسالة-ترامب-إلى-خامنئي-1099049018.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/08/1045500899_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6898bcf44556aae91be54239cd131c72.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
المرشد الإيراني: إذا قامت إسرائيل بأي عمل شرير فسوف تتلقى ضربة شديدة وقوية
06:27 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 07:12 GMT 31.03.2025)
أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أنه "إذا أقدم الأعداء (إسرائيل) على أي عمل شرير ضد إيران، فسيتلقون بالتأكيد ضربة قاصمة ورادعة".
جاء ذلك خلال كلمة لخامنئي في مسجد المصلى الكبير بطهران، حيث أمّ صلاة عيد الفطر.
وأشار إلى "الأعمال الوحشية" المستمرة لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، معتبرًا أن "سفك دماء الأبرياء حادثة مريرة للمسلمين"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "مهر".
وتابع خامنئي: "هناك قوة وكيلة واحدة وهي الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم. إن الكيان الصهيوني وكيل عن الاستعمار ويرتكب الجرائم والإبادة الجماعية ويعتدي على سوريا، ويصل إلى بضعة أمتار عن دمشق، وكل ذلك نيابة عن المستعمرين".
وأشار المرشد الإيراني، في كلمته، إلى أنه "سوف تجتث جذور الصهاينة من فلسطين والمنطقة، وهذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني، والكل يجب أن يعلم أن مواقفنا هي كما في السابق".
وواصل: "إذا قاموا بأي عمل شرير فسوف يتلقون ضربة شديدة وقوية، إذا فكروا بإثارة فتنة في الداخل، فإن الشعب الإيراني سوف يرد عليهم كما فعل في الماضي".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد قال خلال الشهر الجاري، إنه "على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران"، وذلك في كلمته بمناسبة عيد النوروز وبدء السنة الإيرانية الجديدة.
وأضاف خامنئي أن "الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء إيران ويسيئون إليهم، والشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع، وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء".
وشدد المرشد الإيراني أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث وشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة
".