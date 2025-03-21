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خامنئي: على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم إن مارسوا الخبث تجاه إيران سيتلقون صفعة قوية
خامنئي: على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم إن مارسوا الخبث تجاه إيران سيتلقون صفعة قوية
سبوتنيك عربي
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T09:55+0000
2025-03-21T09:55+0000
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات خامنئي جاءت في كلمته بمناسبة النوروز وبدء السنة الإيرانية الجديدة، والتي أكد خلالها أن على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فإنهم سيتلقون صفعة قوية".وأضاف خامنئي أن "الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء إيران ويسيئون إليهم، والشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء".وشدد المرشد الإيراني الأعلى أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث ويشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة".وأكد علي خامنئي أن العدوان الإسرائيلي المتجدد على غزة "يمثل جريمة مروعة وكارثية"، مشددا على أن "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية، ما يستدعي توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة هذه الجرائم".كما دعا خامنئي "أحرار العالم، في أوروبا وأمريكا، إلى التصدي لهذه الاعتداءات الخائنة والعمل على وقف قتل الأطفال وتدمير المنازل وتشريد الأبرياء، وأمريكا تتحمل مسؤولية هذه الفاجعة، إذ يرى الخبراء السياسيون أن هذا الهجوم تم بإيعاز مباشر من أمريكا أو على الأقل بموافقتها".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20231105/خامنئي-يلتقي-مع-هنية-ويقول-إن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-تتم-بدعم-من-أمريكا-ودول-غربية-1082842066.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, قطاع غزة

خامنئي: على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم إن مارسوا الخبث تجاه إيران سيتلقون صفعة قوية

09:55 GMT 21.03.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات خامنئي جاءت في كلمته بمناسبة النوروز وبدء السنة الإيرانية الجديدة، والتي أكد خلالها أن على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فإنهم سيتلقون صفعة قوية".
المرشد في إيران آيه الله علي خامنئي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
خامنئي في لقائه مع هنية: جرائم إسرائيل في غزة تتم بدعم أمريكا ودول غربية
5 نوفمبر 2023, 15:07 GMT
وأضاف خامنئي أن "الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء إيران ويسيئون إليهم، والشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء".
وشدد المرشد الإيراني الأعلى أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث ويشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة".
وأكد علي خامنئي أن العدوان الإسرائيلي المتجدد على غزة "يمثل جريمة مروعة وكارثية"، مشددا على أن "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية، ما يستدعي توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة هذه الجرائم".
كما دعا خامنئي "أحرار العالم، في أوروبا وأمريكا، إلى التصدي لهذه الاعتداءات الخائنة والعمل على وقف قتل الأطفال وتدمير المنازل وتشريد الأبرياء، وأمريكا تتحمل مسؤولية هذه الفاجعة، إذ يرى الخبراء السياسيون أن هذا الهجوم تم بإيعاز مباشر من أمريكا أو على الأقل بموافقتها".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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