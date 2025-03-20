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خامنئي يعلق على عودة إسرائيل للحرب في غزة
خامنئي يعلق على عودة إسرائيل للحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي المتجدد على غزة، "يمثل جريمة مروعة وكارثية". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع مشددًا، خلال رسالته السنوية بمناسبة العام الإيراني الجديد، على أن "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية، ما يستدعي توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة هذه الجرائم".كما دعا خامنئي "أحرار العالم، في أوروبا وأمريكا، إلى التصدي لهذه الاعتداءات الخائنة والعمل على وقف قتل الأطفال وتدمير المنازل وتشريد الأبرياء"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما أشار إلى أن "الهجمات على الشعب اليمني واستهداف المدنيين هناك جريمة أخرى يجب وضع حد لها".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250308/خامنئي-ردا-على-ترامب-لن-نخضع-للبلطجة-1098511925.html
https://sarabic.ae/20250307/إيران-تكذب-ترامب-بشأن-رسالته-إلى-خامنئي-1098477987.html
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إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم

خامنئي يعلق على عودة إسرائيل للحرب في غزة

17:31 GMT 20.03.2025
© AP Photo المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
 المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
© AP Photo
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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي المتجدد على غزة، "يمثل جريمة مروعة وكارثية".
وتابع مشددًا، خلال رسالته السنوية بمناسبة العام الإيراني الجديد، على أن "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية، ما يستدعي توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة هذه الجرائم".
كما دعا خامنئي "أحرار العالم، في أوروبا وأمريكا، إلى التصدي لهذه الاعتداءات الخائنة والعمل على وقف قتل الأطفال وتدمير المنازل وتشريد الأبرياء"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "أمريكا تتحمل مسؤولية هذه الفاجعة، إذ يرى الخبراء السياسيون أن هذا الهجوم تم بإيعاز مباشر من أمريكا أو على الأقل بموافقتها".

كما أشار إلى أن "الهجمات على الشعب اليمني واستهداف المدنيين هناك جريمة أخرى يجب وضع حد لها".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
خامنئي ردا على ترامب: لن نخضع للبلطجة
8 مارس, 19:10 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس، "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
إيران تكذب ترامب بشأن "رسالته إلى خامنئي"
7 مارس, 15:40 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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