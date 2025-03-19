https://sarabic.ae/20250319/الخارجية-الأمريكية-حماس-رفضت-عرضا-بمثابة-جسر-يصلها-إلى-المرحلة-الثانية-1098794327.html

الخارجية الأمريكية: "حماس" رفضت عرضا بمثابة جسر يصلها إلى المرحلة الثانية

الخارجية الأمريكية: "حماس" رفضت عرضا بمثابة جسر يصلها إلى المرحلة الثانية

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أن حركة حماس الفلسطينية كان "أمامها عرض بمثابة جسر يصلها بالمرحلة الثانية لكنها رفضته". 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T19:46+0000

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وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقف إلى جانب إسرائيل في كل الظروف وستواصل العمل على وقف النزاع.ولفت البيان إلى أن ما "أوصلنا إلى الوضع اليوم في غزة، هو هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وأن ترامب لا يريد يوما أو أسبوعا من السلام في الشرق الأوسط، بل حلا دائما".وأكدت الخارجية الأمريكية أن "هناك نافذة لتغيير مسار الأمور في الشرق الأوسط، وسيقوم ترامب بما هو لازم لإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، باسم نعيم، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات.وقال نعيم في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كنا ملتزمين بالاتفاق وأوفينا بالتزاماتنا بموجبه، لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وحكومته انتهكوه مئات المرات".وأضاف نعيم أن نتنياهو وحكومته "ارتكبوا جرائم قتل، وأغلقوا المعابر، ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.

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