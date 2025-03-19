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الجامعة العربية تدعو لتقديم الدعم المالي لخطة إعمار غزة وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع إسرائيل
الجامعة العربية تدعو لتقديم الدعم المالي لخطة إعمار غزة وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم السياسي والمالي للخطة العربية، التي اعتمدتها القمة... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T16:48+0000
2025-03-19T16:48+0000
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ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان لمجلس الجامعة، دعوته لتقديم الدعم المادي والسياسي لخطة إعمار غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه، والتصدي لمحاولات تهجيره وتمكينه من ممارسة حقوقه.وطالب مجلس الجامعة جميع دول العالم بـ"الوفاء بالتزاماتها القانونية كافة لضمان احترام القانون الدولي، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع إسرائيل".وأدان المجلس بشدة، إسرائيل، واستئنافها للـ"قصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة"، مؤكدًا أن "إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 17 شهرًا متواصلة، واستئناف الجريمة خلال شهر رمضان المبارك، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، وإهانة لشعور العالمين العربي والإسلامي".ودعا المجلس إلى تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية، بكسر الحصار المفروض على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى القطاع.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
https://sarabic.ae/20250318/الاتحاد-الأوروبي-استئناف-التصعيد-في-غزة-مرعب-1098745866.html
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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

الجامعة العربية تدعو لتقديم الدعم المالي لخطة إعمار غزة وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع إسرائيل

16:48 GMT 19.03.2025
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Photo / Arab League
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دعا مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم السياسي والمالي للخطة العربية، التي اعتمدتها القمة العربية بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان لمجلس الجامعة، دعوته لتقديم الدعم المادي والسياسي لخطة إعمار غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه، والتصدي لمحاولات تهجيره وتمكينه من ممارسة حقوقه.
وطالب مجلس الجامعة جميع دول العالم بـ"الوفاء بالتزاماتها القانونية كافة لضمان احترام القانون الدولي، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع إسرائيل".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"
أمس, 12:55 GMT
وأدان المجلس بشدة، إسرائيل، واستئنافها للـ"قصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة"، مؤكدًا أن "إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 17 شهرًا متواصلة، واستئناف الجريمة خلال شهر رمضان المبارك، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، وإهانة لشعور العالمين العربي والإسلامي".

ودعا مجلس الجامعة العربية، الإدارة الأمريكية، للـ"ضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، مع وجوب العودة فورا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة".

ودعا المجلس إلى تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية، بكسر الحصار المفروض على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى القطاع.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
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