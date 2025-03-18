https://sarabic.ae/20250318/الاتحاد-الأوروبي-استئناف-التصعيد-في-غزة-مرعب-1098745866.html

الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"

الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"

سبوتنيك عربي

علق الاتحاد الأوروبي على استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، الذي تسبب في سقوط أكثر من 400 قتيل فلسطيني، حتى الآن. 18.03.2025, سبوتنيك عربي

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ووصفت حجا لحبيب، رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، تجدد الحرب في غزة بالأمر المرعب، وأن المدنيين في القطاع يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها.وطالبت لحبيب بوقف الحرب، وقالت إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأردفت: "يجب العودة إلى وقف إطلاق النار فورا حتى نمنع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح".وبينما تحاول إسرائيل استخدام القوة لاستعادة أسراها في قطاع غزة، وتتوعد بحرب مختلفة عما سبق، تشير تحذيرات إلى أن التحركات الإسرائيلية ربما تتسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين بينها وبين حركة "حماس".واتهمت "حماس" إسرائيل بخرق الاتفاق، بينما لا تزال تحتجز 59 من إجمالي 250 أسير، تحتجزهم منذ هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

https://sarabic.ae/20250318/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-العدوان-على-غزة-حكم-بالإعدام-على-الأسرى-ونسف-للاتفاق-1098743260.html

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