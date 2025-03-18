https://sarabic.ae/20250318/الاتحاد-الأوروبي-استئناف-التصعيد-في-غزة-مرعب-1098745866.html
الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"
الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"
سبوتنيك عربي
علق الاتحاد الأوروبي على استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، الذي تسبب في سقوط أكثر من 400 قتيل فلسطيني، حتى الآن. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T12:55+0000
2025-03-18T12:55+0000
2025-03-18T12:55+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098745966_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0ee54e8263d583111479e20d10e22281.jpg
ووصفت حجا لحبيب، رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، تجدد الحرب في غزة بالأمر المرعب، وأن المدنيين في القطاع يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها.وطالبت لحبيب بوقف الحرب، وقالت إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأردفت: "يجب العودة إلى وقف إطلاق النار فورا حتى نمنع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح".وبينما تحاول إسرائيل استخدام القوة لاستعادة أسراها في قطاع غزة، وتتوعد بحرب مختلفة عما سبق، تشير تحذيرات إلى أن التحركات الإسرائيلية ربما تتسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين بينها وبين حركة "حماس".واتهمت "حماس" إسرائيل بخرق الاتفاق، بينما لا تزال تحتجز 59 من إجمالي 250 أسير، تحتجزهم منذ هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
https://sarabic.ae/20250318/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-العدوان-على-غزة-حكم-بالإعدام-على-الأسرى-ونسف-للاتفاق-1098743260.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098745966_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_eea3b996a23685fd71f500a3f0107fc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"
علق الاتحاد الأوروبي على استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، الذي تسبب في سقوط أكثر من 400 قتيل فلسطيني، حتى الآن.
ووصفت حجا لحبيب، رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، تجدد الحرب في غزة بالأمر المرعب، وأن المدنيين في القطاع يعيشون معاناة
لا يمكن تخيلها.
وطالبت لحبيب بوقف الحرب
، وقالت إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأردفت: "يجب العودة إلى وقف إطلاق النار فورا حتى نمنع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح".
وبينما تحاول إسرائيل استخدام القوة لاستعادة أسراها في قطاع غزة، وتتوعد بحرب مختلفة عما سبق، تشير تحذيرات إلى أن التحركات الإسرائيلية ربما تتسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين بينها وبين حركة "حماس".
واتهمت "حماس
" إسرائيل بخرق الاتفاق، بينما لا تزال تحتجز 59 من إجمالي 250 أسير، تحتجزهم منذ هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.