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بوتين: لماذا تعتبر "مجموعة الـسبع" كبرى إذا كان لا يمكن رؤية أحدها على الخريطة
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الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"
الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"
سبوتنيك عربي
علق الاتحاد الأوروبي على استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، الذي تسبب في سقوط أكثر من 400 قتيل فلسطيني، حتى الآن. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-18T12:55+0000
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ووصفت حجا لحبيب، رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، تجدد الحرب في غزة بالأمر المرعب، وأن المدنيين في القطاع يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها.وطالبت لحبيب بوقف الحرب، وقالت إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأردفت: "يجب العودة إلى وقف إطلاق النار فورا حتى نمنع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح".وبينما تحاول إسرائيل استخدام القوة لاستعادة أسراها في قطاع غزة، وتتوعد بحرب مختلفة عما سبق، تشير تحذيرات إلى أن التحركات الإسرائيلية ربما تتسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين بينها وبين حركة "حماس".واتهمت "حماس" إسرائيل بخرق الاتفاق، بينما لا تزال تحتجز 59 من إجمالي 250 أسير، تحتجزهم منذ هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
https://sarabic.ae/20250318/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-العدوان-على-غزة-حكم-بالإعدام-على-الأسرى-ونسف-للاتفاق-1098743260.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة "مرعب"

12:55 GMT 18.03.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
علق الاتحاد الأوروبي على استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، الذي تسبب في سقوط أكثر من 400 قتيل فلسطيني، حتى الآن.
ووصفت حجا لحبيب، رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، تجدد الحرب في غزة بالأمر المرعب، وأن المدنيين في القطاع يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها.
وطالبت لحبيب بوقف الحرب، وقالت إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأردفت: "يجب العودة إلى وقف إطلاق النار فورا حتى نمنع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح".
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": العدوان على غزة حكم بالإعدام على الأسرى ونسف للاتفاق
11:05 GMT
وبينما تحاول إسرائيل استخدام القوة لاستعادة أسراها في قطاع غزة، وتتوعد بحرب مختلفة عما سبق، تشير تحذيرات إلى أن التحركات الإسرائيلية ربما تتسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين بينها وبين حركة "حماس".
واتهمت "حماس" إسرائيل بخرق الاتفاق، بينما لا تزال تحتجز 59 من إجمالي 250 أسير، تحتجزهم منذ هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
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