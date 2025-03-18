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ع الموجة مع ايلي
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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https://sarabic.ae/20250318/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-استئناف-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1098741918.html
مصر تصدر بيانا بشأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة
مصر تصدر بيانا بشأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة". 18.03.2025, سبوتنيك عربي
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وطالبت الخارجية المصرية، في يبان لها، "الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهود الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".وأعرب البيان عن "رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار".كما طالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف عدة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أمرا-بإخلاء-عدد-من-المناطق-في-غزة-ويغلق-معبر-رفح-1098738470.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

مصر تصدر بيانا بشأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة

09:38 GMT 18.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة".
وطالبت الخارجية المصرية، في يبان لها، "الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهود الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وأعرب البيان عن "رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار".
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء عدد من المناطق في غزة ويغلق معبر رفح
09:26 GMT
كما طالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف عدة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.
بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
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