https://sarabic.ae/20250318/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-استئناف-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1098741918.html
مصر تصدر بيانا بشأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة
مصر تصدر بيانا بشأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة". 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T09:38+0000
2025-03-18T09:38+0000
2025-03-18T09:38+0000
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وطالبت الخارجية المصرية، في يبان لها، "الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهود الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".وأعرب البيان عن "رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار".كما طالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف عدة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أمرا-بإخلاء-عدد-من-المناطق-في-غزة-ويغلق-معبر-رفح-1098738470.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
مصر تصدر بيانا بشأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة".
وطالبت الخارجية المصرية، في يبان لها، "الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهود الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وأعرب البيان عن "رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار".
كما طالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف عدة لحركة "حماس"
في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.
بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية
على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.