https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أمرا-بإخلاء-عدد-من-المناطق-في-غزة-ويغلق-معبر-رفح-1098738470.html
الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء عدد من المناطق في غزة ويغلق معبر رفح
الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء عدد من المناطق في غزة ويغلق معبر رفح
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا لسكان عدد من المناطق، على وقع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في قطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي العنيف. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T09:26+0000
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وأمر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بإخلاء عدة مناطق في شرق وشمال شرقي غزة، وتحديدًا أحياء بيت حانون، وخربة خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة.كما أعلن أنه بدأ هجومًا قوياً في هذه المناطق، التي وصفها بـ "مناطق قتال خطيرة"، داعيا السكان إلى التوجه نحو "مناطق الإيواء" غرب مدينة غزة وخان يونس.من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي، إغلاق معبر رفح، الذي كان يمر عبره 50 مريضًا وجريحًا يوميًا من غزة بمصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المعابر الرئيسية الأخرى، ومن ضمنها معبر "إيرز" ومعبر "كرم أبو سالم"، لا تزال مغلقة منذ نحو أسبوعين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
https://sarabic.ae/20250318/حماس-قرار-نتنياهو-بالعودة-للحرب-يعني-حكما-بالإعدام-على-المحتجزين-1098732177.html
https://sarabic.ae/20250318/كاتس-إسرائيل-لن-تتوقف-عن-القتال-حتى-عودة-كل-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1098731972.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء عدد من المناطق في غزة ويغلق معبر رفح
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا لسكان عدد من المناطق، على وقع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في قطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي العنيف.
وأمر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بإخلاء عدة مناطق في شرق وشمال شرقي غزة، وتحديدًا أحياء بيت حانون، وخربة خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة.
كما أعلن أنه بدأ هجومًا قوياً في هذه المناطق، التي وصفها بـ "مناطق قتال خطيرة"، داعيا السكان إلى التوجه نحو "مناطق الإيواء" غرب مدينة غزة وخان يونس.
من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي، إغلاق معبر رفح، الذي كان يمر عبره 50 مريضًا وجريحًا يوميًا من غزة بمصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المعابر الرئيسية الأخرى، ومن ضمنها معبر "إيرز" ومعبر "كرم أبو سالم"، لا تزال مغلقة منذ نحو أسبوعين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس"
في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.
بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية
على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.