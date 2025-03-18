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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
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الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء عدد من المناطق في غزة ويغلق معبر رفح
الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء عدد من المناطق في غزة ويغلق معبر رفح
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا لسكان عدد من المناطق، على وقع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في قطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي العنيف. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T09:26+0000
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وأمر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بإخلاء عدة مناطق في شرق وشمال شرقي غزة، وتحديدًا أحياء بيت حانون، وخربة خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة.كما أعلن أنه بدأ هجومًا قوياً في هذه المناطق، التي وصفها بـ "مناطق قتال خطيرة"، داعيا السكان إلى التوجه نحو "مناطق الإيواء" غرب مدينة غزة وخان يونس.من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي، إغلاق معبر رفح، الذي كان يمر عبره 50 مريضًا وجريحًا يوميًا من غزة بمصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المعابر الرئيسية الأخرى، ومن ضمنها معبر "إيرز" ومعبر "كرم أبو سالم"، لا تزال مغلقة منذ نحو أسبوعين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
https://sarabic.ae/20250318/حماس-قرار-نتنياهو-بالعودة-للحرب-يعني-حكما-بالإعدام-على-المحتجزين-1098732177.html
https://sarabic.ae/20250318/كاتس-إسرائيل-لن-تتوقف-عن-القتال-حتى-عودة-كل-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1098731972.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء عدد من المناطق في غزة ويغلق معبر رفح

09:26 GMT 18.03.2025
© Getty Images / Anadoluالجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا لسكان عدد من المناطق، على وقع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في قطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي العنيف.
وأمر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بإخلاء عدة مناطق في شرق وشمال شرقي غزة، وتحديدًا أحياء بيت حانون، وخربة خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين
05:18 GMT
كما أعلن أنه بدأ هجومًا قوياً في هذه المناطق، التي وصفها بـ "مناطق قتال خطيرة"، داعيا السكان إلى التوجه نحو "مناطق الإيواء" غرب مدينة غزة وخان يونس.
من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي، إغلاق معبر رفح، الذي كان يمر عبره 50 مريضًا وجريحًا يوميًا من غزة بمصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المعابر الرئيسية الأخرى، ومن ضمنها معبر "إيرز" ومعبر "كرم أبو سالم"، لا تزال مغلقة منذ نحو أسبوعين.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
كاتس: إسرائيل لن تتوقف عن القتال حتى عودة كل المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب
04:21 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.
بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
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