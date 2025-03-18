https://sarabic.ae/20250318/كاتس-إسرائيل-لن-تتوقف-عن-القتال-حتى-عودة-كل-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1098731972.html

كاتس: إسرائيل لن تتوقف عن القتال حتى عودة كل المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب

كاتس: إسرائيل لن تتوقف عن القتال حتى عودة كل المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل لن تتوقف عن الحرب في قطاع غزة حتى يعود جميع المحتجزين إلى ديارهم وتتحقق أهداف الحرب... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T04:21+0000

2025-03-18T04:21+0000

2025-03-18T04:21+0000

غزة

حركة حماس

طوفان الأقصى

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القاهرة – سبوتنيك. وقال كاتس في بيان له: "استأنفنا الليلة القتال في غزة، في ظل رفض حماس الإفراج عن المختطفين وتهديدها لجنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنات، استأنفنا الليلة القتال في غزة، في ظل رفض حماس الإفراج عن المختطفين وتهديدها لجنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنات".وأدت الغارات الإسرائيلية - حتى صباح اليوم الثلاثاء - إلى مقتل أكثر من 230 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال، وإصابة المئات.وأصدرت حركة حماس الفلسطينية بيانا قالت فيه، "نحمّل (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، وعلى المدنيين العزّل وشعبنا الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة".وأضاف البيان، "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول. ونطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".وتابع البيان: "ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكسر الحصار الظالم المضروب على قطاع غزة"، داعيًا "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة".يذكر أن القاهرة استضافت في 4 مارس/ آذار الجاري، قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ونص البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على اعتماد القادة العرب الخطة المصرية المطروحة بالتنسيق مع فلسطين والدول العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها "خطة عربية جامعة"، وتعهدوا "بالعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة".وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، في الأول من مارس/ آذار الجاري، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250318/ارتفاع-عدد-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-إلى-140-قتيلا-و300-جريح-1098731149.html

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غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى