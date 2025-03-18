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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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https://sarabic.ae/20250318/ارتفاع-عدد-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-إلى-140-قتيلا-و300-جريح-1098731149.html
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 230 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 230 قتيلا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 140 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة المئات في ضربات جوية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T02:35+0000
2025-03-18T04:27+0000
غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر طبية مسعفين قولها: "مقتل 140 فلسطينيا على الأقل وإصابة 300 في ضربات جوية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة".من جانب آخر، نقلت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية عن الدفاع المدني بقطاع غزة قوله إن هناك "صعوبات كبيرة تواجه طواقمنا في العمل في القطاع نتيجة استهداف أكثر من هدف في نفس التوقيت".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 232 قتيلاً، مع مئات الإصابات والمفقودين.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي استئناف العمليات العسكرية في غزة ضد أهداف قال إنها لحركة حماس.وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة أظهرت عشرات القتلى من الأطفال واحتراق خيام النازحين.
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غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 230 قتيلا

02:35 GMT 18.03.2025 (تم التحديث: 04:27 GMT 18.03.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 140 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة المئات في ضربات جوية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر طبية مسعفين قولها: "مقتل 140 فلسطينيا على الأقل وإصابة 300 في ضربات جوية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة".
من جانب آخر، نقلت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية عن الدفاع المدني بقطاع غزة قوله إن هناك "صعوبات كبيرة تواجه طواقمنا في العمل في القطاع نتيجة استهداف أكثر من هدف في نفس التوقيت".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 232 قتيلاً، مع مئات الإصابات والمفقودين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي استئناف العمليات العسكرية في غزة ضد أهداف قال إنها لحركة حماس.
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة أظهرت عشرات القتلى من الأطفال واحتراق خيام النازحين.
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