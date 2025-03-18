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الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عدة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عدة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T00:47+0000
2025-03-18T00:47+0000
غزة
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
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القاهرة – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تشن قوات الجيش والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".وأوضح البيان أن الهجمات تأتي "بناءً على توجيهات المستوى السياسي".في ذات الصدد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد حركة حماس في غزة.وجاء في بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد منظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، وذلك بعد أن رفضت حماس مراراً وتكراراً إطلاق سراح رهائننا، ورفضت كل العروض التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء".وأضاف البيان: "يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بمهاجمة أهداف لمنظمة حماس الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع رهائننا ، الأحياء والأموات".
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غزة, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي
غزة, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عدة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة

00:47 GMT 18.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالدفاع المدني شمال غزة: لا نستطيع تلبية غالبية نداءات الاستغاثة ونواصل العمل بالأيدي
الدفاع المدني شمال غزة: لا نستطيع تلبية غالبية نداءات الاستغاثة ونواصل العمل بالأيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تشن قوات الجيش والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".
وأوضح البيان أن الهجمات تأتي "بناءً على توجيهات المستوى السياسي".
في ذات الصدد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد حركة حماس في غزة.
وجاء في بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد منظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، وذلك بعد أن رفضت حماس مراراً وتكراراً إطلاق سراح رهائننا، ورفضت كل العروض التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء".
وأضاف البيان: "يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بمهاجمة أهداف لمنظمة حماس الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع رهائننا ، الأحياء والأموات".
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