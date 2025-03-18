https://sarabic.ae/20250318/حماس-قرار-نتنياهو-بالعودة-للحرب-يعني-حكما-بالإعدام-على-المحتجزين-1098732177.html
"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين
"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين
سبوتنيك عربي
شدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشك، اليوم الثلاثاء، على أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى الحرب يعني حكما بالإعدام على... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T05:18+0000
2025-03-18T05:18+0000
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وقال الرشك في بيان له إن "قرار نتنياهو بالعودة للحرب هو قرار للتضحية بأسرى الاحتلال (إسرائيل) والحكم عليهم بالإعدام".وشددت حركة "حماس" في بيان لها على أن نتنياهو أنهى وقف إطلاق النار وعرّض المحتجزين في قطاع غزة "لمصير مجهول".وطالبت حركة "حماس" الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار استئناف الحرب في القطاع يعرّض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 140 قتيلا و300 جريحأكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة
https://sarabic.ae/20250318/حماس-تطالب-الوسطاء-بتحميل-نتنياهو-المسؤولية-عن-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1098731277.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة حماس
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة حماس
"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين
شدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشك، اليوم الثلاثاء، على أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى الحرب يعني حكما بالإعدام على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال الرشك في بيان له إن "قرار نتنياهو بالعودة للحرب هو قرار للتضحية بأسرى الاحتلال (إسرائيل) والحكم عليهم بالإعدام".
وشددت حركة "حماس" في بيان لها على أن نتنياهو أنهى وقف إطلاق النار وعرّض المحتجزين في قطاع غزة "لمصير مجهول".
وطالبت حركة "حماس" الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار استئناف الحرب في القطاع يعرّض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.
بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية
على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس"
في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.