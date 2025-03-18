"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
10:03 GMT
32 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:36 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
14:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
24 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
16:25 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250318/حماس-قرار-نتنياهو-بالعودة-للحرب-يعني-حكما-بالإعدام-على-المحتجزين-1098732177.html
"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين
"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين
سبوتنيك عربي
شدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشك، اليوم الثلاثاء، على أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى الحرب يعني حكما بالإعدام على... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T05:18+0000
2025-03-18T05:18+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg
وقال الرشك في بيان له إن "قرار نتنياهو بالعودة للحرب هو قرار للتضحية بأسرى الاحتلال (إسرائيل) والحكم عليهم بالإعدام".وشددت حركة "حماس" في بيان لها على أن نتنياهو أنهى وقف إطلاق النار وعرّض المحتجزين في قطاع غزة "لمصير مجهول".وطالبت حركة "حماس" الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار استئناف الحرب في القطاع يعرّض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 140 قتيلا و300 جريحأكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة
https://sarabic.ae/20250318/حماس-تطالب-الوسطاء-بتحميل-نتنياهو-المسؤولية-عن-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1098731277.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ff59a747804c8ef6b70065427c0931.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة حماس
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة حماس

"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين

05:18 GMT 18.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
شدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشك، اليوم الثلاثاء، على أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى الحرب يعني حكما بالإعدام على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال الرشك في بيان له إن "قرار نتنياهو بالعودة للحرب هو قرار للتضحية بأسرى الاحتلال (إسرائيل) والحكم عليهم بالإعدام".
وشددت حركة "حماس" في بيان لها على أن نتنياهو أنهى وقف إطلاق النار وعرّض المحتجزين في قطاع غزة "لمصير مجهول".
وطالبت حركة "حماس" الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار استئناف الحرب في القطاع يعرّض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
حماس تطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار
02:52 GMT
بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 140 قتيلا و300 جريح
أكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала