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أكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة
أكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
استبعد الدكتور أيمن الرقب، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إعادة إسرائيل الحرب في قطاع غزة حال فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولم يتم التوصل إلى... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T21:30+0000
2025-03-17T21:30+0000
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وبحسب تصريحاته لـ "سبوتنيك"، لم يعلن حتى الآن عن تمديد وقف إطلاق النار لفترة أخرى، فيما يطرح المبعوث الأمريكي مبادرته التي رفضتها المقاومة، حيث تتحدث عن إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين قبل وقف الحرب.وأكد أن هذا الاتفاق بمثابة انتحار لحركة حماس، لأنه لا يضمن وقف كامل لوقف إطلاق النار.وأوضح أن إسرائيل بدأت في تنفيذ خطة متدرجة، حيث تستمر في عمليات استهداف أجزاء من القطاع، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتحاصر السكان الفلسطينيين.وقال إن الأمور لا تزال صعبة ومعقدة، ولا حديث عن وقف إطلاق النار واستكمال المراحل التالية من الاتفاق، مؤكدًا أن الاحتلال لن يدخل في حرب جديدة بالقطاع.وأشار إلى أن إسرائيل تكتفي بالعمليات التي تشنها الآن على القطاع بشكل متقطع، وهو ما يروق لنتنياهو.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، دعمها لأي مقترح يصلها عبر الوسطاء، مؤكدة تعاملها معه بـ"مرونة وإيجابية عالية".وأضاف القانوع أن "حماس تعاملت بإيجابية مع مختلف المقترحات والكرة في مرمى الاحتلال حاليا"، متابعًا: "وضعنا شروطا متفق عليها بضمان الوسطاء وواشنطن".وأكد القانوع أن "الإشكالية في إصرار نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي"، مشيرًا إلى أنه "تم تقديم كل الخروقات التي قامت بها إسرائيل إلى الوسطاء".وأوضح المتحدث باسم "حماس"، أن "الكرة في ملعب الاحتلال، الذي عودنا على التنصل من الاتفاقيات كعادته"، مردفًا: "شروطنا هي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال ببنوده".وختم عبد اللطيف القانوع، تصريحاته بالتأكيد على أن "الاحتلال خرق المرحلة الأولى بوقفه البروتوكول الإنساني ومحاصرة غزة، ووفد حماس جدّد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق، في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، قبل أيام دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشددًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي

أكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة

21:30 GMT 17.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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استبعد الدكتور أيمن الرقب، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إعادة إسرائيل الحرب في قطاع غزة حال فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولم يتم التوصل إلى حل.
وبحسب تصريحاته لـ "سبوتنيك"، لم يعلن حتى الآن عن تمديد وقف إطلاق النار لفترة أخرى، فيما يطرح المبعوث الأمريكي مبادرته التي رفضتها المقاومة، حيث تتحدث عن إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين قبل وقف الحرب.
وأكد أن هذا الاتفاق بمثابة انتحار لحركة حماس، لأنه لا يضمن وقف كامل لوقف إطلاق النار.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
مصر: إعادة إعمار غزة بصورة تضمن التعامل معه كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية أساسي لنجاح خطتنا
14:35 GMT
وأوضح أن إسرائيل بدأت في تنفيذ خطة متدرجة، حيث تستمر في عمليات استهداف أجزاء من القطاع، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتحاصر السكان الفلسطينيين.
وقال إن الأمور لا تزال صعبة ومعقدة، ولا حديث عن وقف إطلاق النار واستكمال المراحل التالية من الاتفاق، مؤكدًا أن الاحتلال لن يدخل في حرب جديدة بالقطاع.
وأشار إلى أن إسرائيل تكتفي بالعمليات التي تشنها الآن على القطاع بشكل متقطع، وهو ما يروق لنتنياهو.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
في دولة عربية لم يتوقعها أحد... أين تريد أمريكا توطين سكان غزة؟
12:04 GMT
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، دعمها لأي مقترح يصلها عبر الوسطاء، مؤكدة تعاملها معه بـ"مرونة وإيجابية عالية".
وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريحات تلفزيونية، إن "وفد الحركة في القاهرة، يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار، نافيا وضع أي شروط تعجيزية".
وأضاف القانوع أن "حماس تعاملت بإيجابية مع مختلف المقترحات والكرة في مرمى الاحتلال حاليا"، متابعًا: "وضعنا شروطا متفق عليها بضمان الوسطاء وواشنطن".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
نشر قوات دولية في قطاع غزة.. وزير الخارجية المصري يعلق
14 مارس, 19:09 GMT
وأكد القانوع أن "الإشكالية في إصرار نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي"، مشيرًا إلى أنه "تم تقديم كل الخروقات التي قامت بها إسرائيل إلى الوسطاء".
وأوضح المتحدث باسم "حماس"، أن "الكرة في ملعب الاحتلال، الذي عودنا على التنصل من الاتفاقيات كعادته"، مردفًا: "شروطنا هي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال ببنوده".
وختم عبد اللطيف القانوع، تصريحاته بالتأكيد على أن "الاحتلال خرق المرحلة الأولى بوقفه البروتوكول الإنساني ومحاصرة غزة، ووفد حماس جدّد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
مصر تصدر بيانا بشأن تصريحات ترامب الجديدة حول مغادرة سكان قطاع غزة
13 مارس, 08:04 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
وينص الاتفاق، في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
الحوثي: سنتخذ إجراءات عسكرية ضد إسرائيل بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن غزة
10 مارس, 19:17 GMT
وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، قبل أيام دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشددًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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