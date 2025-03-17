https://sarabic.ae/20250317/أكاديمي-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-لن-تدخل-في-حرب-جديدة-بقطاع-غزة-1098730338.html

أكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة

أكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة

سبوتنيك عربي

استبعد الدكتور أيمن الرقب، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إعادة إسرائيل الحرب في قطاع غزة حال فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولم يتم التوصل إلى... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T21:30+0000

2025-03-17T21:30+0000

2025-03-17T21:30+0000

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وبحسب تصريحاته لـ "سبوتنيك"، لم يعلن حتى الآن عن تمديد وقف إطلاق النار لفترة أخرى، فيما يطرح المبعوث الأمريكي مبادرته التي رفضتها المقاومة، حيث تتحدث عن إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين قبل وقف الحرب.وأكد أن هذا الاتفاق بمثابة انتحار لحركة حماس، لأنه لا يضمن وقف كامل لوقف إطلاق النار.وأوضح أن إسرائيل بدأت في تنفيذ خطة متدرجة، حيث تستمر في عمليات استهداف أجزاء من القطاع، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتحاصر السكان الفلسطينيين.وقال إن الأمور لا تزال صعبة ومعقدة، ولا حديث عن وقف إطلاق النار واستكمال المراحل التالية من الاتفاق، مؤكدًا أن الاحتلال لن يدخل في حرب جديدة بالقطاع.وأشار إلى أن إسرائيل تكتفي بالعمليات التي تشنها الآن على القطاع بشكل متقطع، وهو ما يروق لنتنياهو.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، دعمها لأي مقترح يصلها عبر الوسطاء، مؤكدة تعاملها معه بـ"مرونة وإيجابية عالية".وأضاف القانوع أن "حماس تعاملت بإيجابية مع مختلف المقترحات والكرة في مرمى الاحتلال حاليا"، متابعًا: "وضعنا شروطا متفق عليها بضمان الوسطاء وواشنطن".وأكد القانوع أن "الإشكالية في إصرار نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي"، مشيرًا إلى أنه "تم تقديم كل الخروقات التي قامت بها إسرائيل إلى الوسطاء".وأوضح المتحدث باسم "حماس"، أن "الكرة في ملعب الاحتلال، الذي عودنا على التنصل من الاتفاقيات كعادته"، مردفًا: "شروطنا هي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال ببنوده".وختم عبد اللطيف القانوع، تصريحاته بالتأكيد على أن "الاحتلال خرق المرحلة الأولى بوقفه البروتوكول الإنساني ومحاصرة غزة، ووفد حماس جدّد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق، في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، قبل أيام دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشددًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي