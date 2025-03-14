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نشر قوات دولية في قطاع غزة.. وزير الخارجية المصري يعلق
نشر قوات دولية في قطاع غزة.. وزير الخارجية المصري يعلق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، أن نشر قوات دولية في قطاع غزة والضفة الغربية يأتي ضمن التحضيرات لإقامة الدولة الفلسطينية على أرض... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T19:09+0000
2025-03-14T19:09+0000
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وأوضح عبد العاطي في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن "الهدف من هذه القوة الدولية ليس فقط الانتشار في قطاع غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس الترابط العضوي والموضوعي بين المنطقتين. كما أشار إلى أن "إحدى المهام الأساسية لهذه القوات ستكون توفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني، وفقا لما ورد في البيان الختامي للقمة، مع ضمان الأمن للطرف الآخر أيضا".وفيما يتعلق بإمكانية نشر قوات حفظ سلام أممية في المستقبل القريب، أوضح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي أن "هذه القوة ستكون جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تمهيد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية". وأعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن استضافة مصر مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في أواخر شهر نيسان/ أبريل المقبل، بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية، على رأسها الحكومتان المصرية والفلسطينية. وأكدت مصر التزامها بدعم قطاع غزة، رغم التحديات الاقتصادية، مشددا على "أنها لن تتأخر عن تقديم المساعدة وستكون مثالا في دعم الفلسطينيين".كما شدد عبد العاطي على علاقات مصر الاستراتيجية القوية مع أمريكا، مشيرا إلى التقدير الأمريكي للدور المصري في استقرار المنطقة.وأضاف في هذا الصدد أن "القاهرة بصدد استضافة منتدى اقتصادي رفيع المستوى خلال الأشهر المقبلة، بمشاركة واسعة من الشركات الأمريكية، بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتقديم ضمانات وحوافز لجذب المستثمرين".
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https://sarabic.ae/20250309/بعد-لقائها-مع-المخابرات-المصرية-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-لإدارة-قطاع-غزة-1098515802.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, أخبار فلسطين اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, أخبار فلسطين اليوم

نشر قوات دولية في قطاع غزة.. وزير الخارجية المصري يعلق

19:09 GMT 14.03.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، أن نشر قوات دولية في قطاع غزة والضفة الغربية يأتي ضمن التحضيرات لإقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، وذلك استجابة لدعوة القمة العربية الموجهة إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسألة.
وأوضح عبد العاطي في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن "الهدف من هذه القوة الدولية ليس فقط الانتشار في قطاع غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس الترابط العضوي والموضوعي بين المنطقتين.
كما أشار إلى أن "إحدى المهام الأساسية لهذه القوات ستكون توفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني، وفقا لما ورد في البيان الختامي للقمة، مع ضمان الأمن للطرف الآخر أيضا".
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وفيما يتعلق بإمكانية نشر قوات حفظ سلام أممية في المستقبل القريب، أوضح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي أن "هذه القوة ستكون جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تمهيد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية".
وأكد أن "مشاورات ستبدأ قريبا للتوصل إلى توافق حول آلية تنفيذ هذه الخطوة"، مشددا على أن "هذا الإجراء سيكون أحد الخطوات العملية والملموسة التي تهدف إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الواقع".
وأعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن استضافة مصر مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في أواخر شهر نيسان/ أبريل المقبل، بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية، على رأسها الحكومتان المصرية والفلسطينية.
وأكدت مصر التزامها بدعم قطاع غزة، رغم التحديات الاقتصادية، مشددا على "أنها لن تتأخر عن تقديم المساعدة وستكون مثالا في دعم الفلسطينيين".
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كما شدد عبد العاطي على علاقات مصر الاستراتيجية القوية مع أمريكا، مشيرا إلى التقدير الأمريكي للدور المصري في استقرار المنطقة.
وأضاف في هذا الصدد أن "القاهرة بصدد استضافة منتدى اقتصادي رفيع المستوى خلال الأشهر المقبلة، بمشاركة واسعة من الشركات الأمريكية، بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتقديم ضمانات وحوافز لجذب المستثمرين".
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