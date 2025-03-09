https://sarabic.ae/20250309/بعد-لقائها-مع-المخابرات-المصرية-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-لإدارة-قطاع-غزة-1098515802.html

بعد لقائها مع المخابرات المصرية.. حماس تعلن موافقتها على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

بعد لقائها مع المخابرات المصرية.. حماس تعلن موافقتها على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، أن وفدها التقى مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في القاهرة، وذلك لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرةً... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T02:18+0000

2025-03-09T02:18+0000

2025-03-09T02:18+0000

غزة

المخابرات المصرية

العالم العربي

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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القاهرة - حماس. وجاء في بيان للحركة: "التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، وخاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة".وتابع: "وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط"، مشيرًا إلى أن وفد حماس "أكد موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية".وكان وفد من حركة حماس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة الماضية، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، قبل أيام دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250308/حماس-تؤكد-أن-المناقشات-جارية-مع-الوسطاء-لبدء-المرحلة-الثانية-من-مفاوضات-غزة-1098514989.html

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غزة, المخابرات المصرية, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل