https://sarabic.ae/20250308/حماس-تؤكد-أن-المناقشات-جارية-مع-الوسطاء-لبدء-المرحلة-الثانية-من-مفاوضات-غزة-1098514989.html

حماس تؤكد أن المناقشات جارية مع الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من مفاوضات غزة

حماس تؤكد أن المناقشات جارية مع الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من مفاوضات غزة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، حازم قاسم، مساء السبت، أن المناقشات جارية مع الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن قطاع غزة. مشيرًا إلى أن... 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T22:24+0000

2025-03-08T22:24+0000

2025-03-08T22:24+0000

حركة حماس

طوفان الأقصى

إسرائيل

العالم

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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القاهرة – سبوتنيك. وقال قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "المناقشات جارية مع الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، وقد وضعنا 3 محددات للمفاوضات، هي إجراء عملية تبادل والانسحاب الكامل من القطاع والتعهد بعدم العودة للعدوان".وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل قبلت دعوة الوسطاء بدعم من الولايات المتحدة، وسترسل وفدًا إلى الدوحة يوم الاثنين في مسعى لدفع المفاوضات إلى الأمام".وكان وفد من حركة حماس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة الماضية، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، قبل أيام دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250306/حماس-لـسبوتنيك-لا-معلومة-لدينا-عن-تفاوض-مباشر-مع-واشنطن-والمطلوب-الضغط-على-إسرائيل-لتنفيذ-الاتفاق-1098437182.html

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حركة حماس, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل