https://sarabic.ae/20250306/حماس-لـسبوتنيك-لا-معلومة-لدينا-عن-تفاوض-مباشر-مع-واشنطن-والمطلوب-الضغط-على-إسرائيل-لتنفيذ-الاتفاق-1098437182.html

حماس لـ"سبوتنيك": لا معلومة لدينا عن تفاوض مباشر مع واشنطن والمطلوب الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق

حماس لـ"سبوتنيك": لا معلومة لدينا عن تفاوض مباشر مع واشنطن والمطلوب الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق

سبوتنيك عربي

نفى الناطق باسم حركة "حماس" من غزة، عبد اللطيف القانوع، "وجود أي معلومة حول الحديث المنقول عن مباحثات مباشرة بين الحركة والادارة الاميركية". 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T12:41+0000

2025-03-06T12:41+0000

2025-03-06T12:41+0000

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وقال الناطق في تصريح لـ"سبوتنيك": "ليس لدينا معلومات دقيقة عن المفاوضات، ولكن حماس تطبق الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة". وتابع أن حماس قدمت مرونة في كل مرة، حين أقدمت على الإفراج عن الأسرى في موعد مبكر من الموعد المحدد، ولكن الإسرائيلي "يماطل"، مبيّنا أنّ "الحركة ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، برعاية الوسطاء المصريين والقطريين، وبضمانة أمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وأضاف الناطق باسم حماس، أنّ "المطلوب الآن هو إكمال المسار الواضح عبر المفاوضات"، موضحا أنّ "ترامب لم يهدد حماس فقط، بل وجه تهديداته أيضًا إلى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأسره، الذي عانى من الإبادة لمدة 15 شهرًا وما زال يعيش تحت سياسة التجويع والخناق"، متابعا أن "التهديدات التي وجهها ترامب كانت موجهة للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من سياسة الاحتلال".وختم القانوع أنّ المسار الذي تم تحديده واضح وسليم، وأنه من الضروري أن يستمر الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق والمضي قدمًا في تحقيق المطالب الإنسانية للشعب الفلسطيني".

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