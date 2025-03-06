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حماس لـ"سبوتنيك": لا معلومة لدينا عن تفاوض مباشر مع واشنطن والمطلوب الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق
حماس لـ"سبوتنيك": لا معلومة لدينا عن تفاوض مباشر مع واشنطن والمطلوب الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق
سبوتنيك عربي
نفى الناطق باسم حركة "حماس" من غزة، عبد اللطيف القانوع، "وجود أي معلومة حول الحديث المنقول عن مباحثات مباشرة بين الحركة والادارة الاميركية". 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T12:41+0000
2025-03-06T12:41+0000
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وقال الناطق في تصريح لـ"سبوتنيك": "ليس لدينا معلومات دقيقة عن المفاوضات، ولكن حماس تطبق الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة". وتابع أن حماس قدمت مرونة في كل مرة، حين أقدمت على الإفراج عن الأسرى في موعد مبكر من الموعد المحدد، ولكن الإسرائيلي "يماطل"، مبيّنا أنّ "الحركة ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، برعاية الوسطاء المصريين والقطريين، وبضمانة أمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وأضاف الناطق باسم حماس، أنّ "المطلوب الآن هو إكمال المسار الواضح عبر المفاوضات"، موضحا أنّ "ترامب لم يهدد حماس فقط، بل وجه تهديداته أيضًا إلى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأسره، الذي عانى من الإبادة لمدة 15 شهرًا وما زال يعيش تحت سياسة التجويع والخناق"، متابعا أن "التهديدات التي وجهها ترامب كانت موجهة للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من سياسة الاحتلال".وختم القانوع أنّ المسار الذي تم تحديده واضح وسليم، وأنه من الضروري أن يستمر الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق والمضي قدمًا في تحقيق المطالب الإنسانية للشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250306/حركة-حماس-تعلق-على-تهديدات-ترامب-تعقد-مسائل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1098429098.html
https://sarabic.ae/20250306/بن-غفير-يجب-على-إسرائيل-استغلال-إنذار-ترامب-وفتح-بوابات-جهنم-على-غزة--1098428114.html
https://sarabic.ae/20250305/خبير-لـسبوتنيك-السلطة-الفلسطينية-ستدير-غزة-من-دون-استبعاد-حماس-فوق-الأرض-أو-تحتها-1098420431.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

حماس لـ"سبوتنيك": لا معلومة لدينا عن تفاوض مباشر مع واشنطن والمطلوب الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق

12:41 GMT 06.03.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
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حصري
نفى الناطق باسم حركة "حماس" من غزة، عبد اللطيف القانوع، "وجود أي معلومة حول الحديث المنقول عن مباحثات مباشرة بين الحركة والادارة الاميركية".
وقال الناطق في تصريح لـ"سبوتنيك": "ليس لدينا معلومات دقيقة عن المفاوضات، ولكن حماس تطبق الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة".
أوضح أنّ "إدارة ترامب والمبعوث الأمريكي كانا جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار، وأن المطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل تفكيك أزمات الشعب الفلسطيني، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية".
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وأكد القانوع أنّ "حركة حماس جاهزة للتعامل مع أي مبادرات تحرك المفاوضات نحو المرحلة الثانية"، مشيرًا إلى أنّ "الحركة أظهرت مرونة في تنفيذ الاتفاقات، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى قبل الموعد المحدد".
وتابع أن حماس قدمت مرونة في كل مرة، حين أقدمت على الإفراج عن الأسرى في موعد مبكر من الموعد المحدد، ولكن الإسرائيلي "يماطل"، مبيّنا أنّ "الحركة ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، برعاية الوسطاء المصريين والقطريين، وبضمانة أمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
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ولفت القانوع إلى أنّ "المفاوضات التي جرت في هذا الإطار لم تكن واضحة التفاصيل بالنسبة لحماس"، مشيرا إلى أنّ "الحركة ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق، في إطار التزامها بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار".

وأضاف الناطق باسم حماس، أنّ "المطلوب الآن هو إكمال المسار الواضح عبر المفاوضات"، موضحا أنّ "ترامب لم يهدد حماس فقط، بل وجه تهديداته أيضًا إلى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأسره، الذي عانى من الإبادة لمدة 15 شهرًا وما زال يعيش تحت سياسة التجويع والخناق"، متابعا أن "التهديدات التي وجهها ترامب كانت موجهة للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من سياسة الاحتلال".
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أمس, 18:40 GMT

ورأى أنّ "قضية الأسرى تم الاتفاق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية من الاتفاق، ويجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشددا على أن "حماس جاهزة لتسليم الأسرى في المرحلة الثانية من الاتفاق".

وختم القانوع أنّ المسار الذي تم تحديده واضح وسليم، وأنه من الضروري أن يستمر الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق والمضي قدمًا في تحقيق المطالب الإنسانية للشعب الفلسطيني".
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