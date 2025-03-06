https://sarabic.ae/20250306/بن-غفير-يجب-على-إسرائيل-استغلال-إنذار-ترامب-وفتح-بوابات-جهنم-على-غزة--1098428114.html
بن غفير: يجب على إسرائيل استغلال إنذار ترامب وفتح بوابات جهنم على غزة
بن غفير: يجب على إسرائيل استغلال إنذار ترامب وفتح بوابات جهنم على غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، أنه "سيعود إلى الحكومة، عندما تعود إلى حرب كبرى أو تتوقف المساعدات إلى قطاع غزة أو يبدأ تنفيذ... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T07:46+0000
2025-03-06T07:46+0000
2025-03-06T07:46+0000
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وشدد بن غفير، في تصريحات مع صحيفة "معاريف"، على ضرورة أن تستغل إسرائيل إنذار ترامب وتفتح بوابات جهنم على قطاع غزة" ، مضيفا أنه "إذا بدأنا حربا واسعة النطاق في غزة ونفذنا خطة ترامب فسوف نهزم حماس وعلينا أن نكون أكثر شجاعة".وأكد أن "هزيمة حماس تبدأ بوقف الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة ولفترة طويلة"، مشددا على "ضرورة إبعاد رئيس الشاباك رونين بار منذ فترة طويلة، لأنه السبب في أحداث 7 أكتوبر.ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حماس "آخر تحذير" من أجل أن تطلق "في الحال" سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!"، متابعا: "سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن".وكان ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250305/خبير-لـسبوتنيك-السلطة-الفلسطينية-ستدير-غزة-من-دون-استبعاد-حماس-فوق-الأرض-أو-تحتها-1098420431.html
https://sarabic.ae/20250305/مصر-تكشف-عن-توافق-دولي-على-خطتها-لإعادة-إعمار-غزة-دون-تهجير-1098416701.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
بن غفير: يجب على إسرائيل استغلال إنذار ترامب وفتح بوابات جهنم على غزة
أكد وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، أنه "سيعود إلى الحكومة، عندما تعود إلى حرب كبرى أو تتوقف المساعدات إلى قطاع غزة أو يبدأ تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين".
وشدد بن غفير، في تصريحات مع صحيفة
"معاريف"، على ضرورة أن تستغل إسرائيل إنذار ترامب وتفتح بوابات جهنم على قطاع غزة" ، مضيفا أنه "إذا بدأنا حربا واسعة النطاق في غزة ونفذنا خطة ترامب فسوف نهزم حماس وعلينا أن نكون أكثر شجاعة".
وأكد أن "هزيمة حماس تبدأ بوقف الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة ولفترة طويلة"، مشددا على "ضرورة إبعاد رئيس الشاباك رونين بار منذ فترة طويلة، لأنه السبب في أحداث 7 أكتوبر.
ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حماس "آخر تحذير" من أجل أن تطلق "في الحال" سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة
، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".
وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!"، متابعا: "سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن".
وكان ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.