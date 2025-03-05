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ترامب لحماس: أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا ستدفعون ثمنا وخيما لاحقا
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https://sarabic.ae/20250305/ترامب-لحماس-أطلقوا-سراح-الرهائن-الآن-وإلا-ستدفعون-ثمنا-وخيما-لاحقا-1098423694.html
ترامب لحماس: أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا ستدفعون ثمنا وخيما لاحقا
ترامب لحماس: أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا ستدفعون ثمنا وخيما لاحقا
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى حماس "آخر تحذير" من أجل أن تطلق "في الحال" سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T22:15+0000
2025-03-05T22:28+0000
ترامب
حركة حماس
غزة
إسرائيل
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وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!".وقال ترامب إنه سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن.وفي قوت سابق، أمس الأربعاء، أكد البيت الأبيض أن المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه الصلاحية للتواصل مع أي طرف، بما في ذلك حركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تتم بالتنسيق مع إسرائيل.جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الحركة، حيث أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن هذه المحادثات تُعقد "بحسن نية للقيام بما هو صحيح لصالح الشعب الأمريكي"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.وفي وقت سابق، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أن هناك مسؤولية مشتركة بين مصر وقطر بشأن التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل.وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، أمس الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.
https://sarabic.ae/20250305/البيت-الأبيض-يؤكد-إجراء-محادثات-مباشرة-بحسن-نية-مع-حماس-1098422636.html
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ترامب, حركة حماس, غزة, إسرائيل
ترامب, حركة حماس, غزة, إسرائيل

ترامب لحماس: أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا ستدفعون ثمنا وخيما لاحقا

22:15 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 22:28 GMT 05.03.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى حماس "آخر تحذير" من أجل أن تطلق "في الحال" سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مباشرة "بحسن نية" مع "حماس"
20:47 GMT
وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!".
وقال ترامب إنه سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن.
وفي قوت سابق، أمس الأربعاء، أكد البيت الأبيض أن المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه الصلاحية للتواصل مع أي طرف، بما في ذلك حركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تتم بالتنسيق مع إسرائيل.
جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الحركة، حيث أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن هذه المحادثات تُعقد "بحسن نية للقيام بما هو صحيح لصالح الشعب الأمريكي"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
وفي وقت سابق، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أن هناك مسؤولية مشتركة بين مصر وقطر بشأن التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، أمس الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.
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