https://sarabic.ae/20250305/البيت-الأبيض-يؤكد-إجراء-محادثات-مباشرة-بحسن-نية-مع-حماس-1098422636.html

البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مباشرة "بحسن نية" مع "حماس"

البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مباشرة "بحسن نية" مع "حماس"

سبوتنيك عربي

أكد البيت الأبيض أن المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه الصلاحية للتواصل مع أي طرف، بما في ذلك حركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تتم بالتنسيق... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T20:47+0000

2025-03-05T20:47+0000

2025-03-05T20:47+0000

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جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الحركة، حيث أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن هذه المحادثات تُعقد "بحسن نية للقيام بما هو صحيح لصالح الشعب الأمريكي"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.وفي وقت سابق، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، أن هناك مسؤولية مشتركة بين مصر وقطر بشأن التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن عبد العاطي مطالبته بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل من أجل استكمال إطلاق سراح كل الرهائن والرفات الموجودة داخل قطاع غزة.وأوضح عبد العاطي أن "مصر ودولة قطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والجهود المخلصة المشتركة التي بذلتها مصر وقطر نجحت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وهناك الآن طرف يحاول أن يتحلل من التزاماته".وشدد الوزير المصري على أن هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الإسرائيلي من أجل إنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث، منوها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لها دور مهم في التوصل إلى الاتفاق حتى قبل أن تصل إلى المكتب البيضاوي.وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، أمس الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.

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