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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
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خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
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مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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https://sarabic.ae/20250305/البيت-الأبيض-يؤكد-إجراء-محادثات-مباشرة-بحسن-نية-مع-حماس-1098422636.html
البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مباشرة "بحسن نية" مع "حماس"
البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مباشرة "بحسن نية" مع "حماس"
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض أن المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه الصلاحية للتواصل مع أي طرف، بما في ذلك حركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تتم بالتنسيق... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T20:47+0000
2025-03-05T20:47+0000
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جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الحركة، حيث أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن هذه المحادثات تُعقد "بحسن نية للقيام بما هو صحيح لصالح الشعب الأمريكي"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.وفي وقت سابق، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، أن هناك مسؤولية مشتركة بين مصر وقطر بشأن التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن عبد العاطي مطالبته بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل من أجل استكمال إطلاق سراح كل الرهائن والرفات الموجودة داخل قطاع غزة.وأوضح عبد العاطي أن "مصر ودولة قطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والجهود المخلصة المشتركة التي بذلتها مصر وقطر نجحت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وهناك الآن طرف يحاول أن يتحلل من التزاماته".وشدد الوزير المصري على أن هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الإسرائيلي من أجل إنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث، منوها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لها دور مهم في التوصل إلى الاتفاق حتى قبل أن تصل إلى المكتب البيضاوي.وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، أمس الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.
https://sarabic.ae/20250305/خبير-لـسبوتنيك-السلطة-الفلسطينية-ستدير-غزة-من-دون-استبعاد-حماس-فوق-الأرض-أو-تحتها-1098420431.html
https://sarabic.ae/20250305/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-حركة-حماس-من-العودة-للقتال-بطريقة-لم-ترها-من-قبل-1098404446.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, الأخبار

البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مباشرة "بحسن نية" مع "حماس"

20:47 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض أن المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه الصلاحية للتواصل مع أي طرف، بما في ذلك حركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تتم بالتنسيق مع إسرائيل.
جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الحركة، حيث أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن هذه المحادثات تُعقد "بحسن نية للقيام بما هو صحيح لصالح الشعب الأمريكي"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
خبير لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية ستدير غزة من دون استبعاد "حماس" فوق الأرض أو تحتها
18:40 GMT
وفي وقت سابق، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، أن هناك مسؤولية مشتركة بين مصر وقطر بشأن التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن عبد العاطي مطالبته بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل من أجل استكمال إطلاق سراح كل الرهائن والرفات الموجودة داخل قطاع غزة.
وأوضح عبد العاطي أن "مصر ودولة قطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والجهود المخلصة المشتركة التي بذلتها مصر وقطر نجحت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وهناك الآن طرف يحاول أن يتحلل من التزاماته".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حركة حماس من العودة للقتال بطريقة لم ترها من قبل
10:44 GMT
وشدد الوزير المصري على أن هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الإسرائيلي من أجل إنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث، منوها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لها دور مهم في التوصل إلى الاتفاق حتى قبل أن تصل إلى المكتب البيضاوي.
وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، أمس الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.
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