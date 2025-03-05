https://sarabic.ae/20250305/إسرائيل-25-مليار-دولار-خسائر-مادية-شمالي-البلاد-بسبب-الحرب-1098416116.html

إسرائيل: 2.5 مليار دولار خسائر مادية شمالي البلاد بسبب الحرب

إسرائيل: 2.5 مليار دولار خسائر مادية شمالي البلاد بسبب الحرب

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمنطقة الشمالية الإسرائيلية بلغت 2.5 مليار دولار. 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T15:34+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الوزير بوزارة المالية والمسؤول عن إعادة إعمار شمال إسرائيل، زئيف إلكين، قدم تقريرا إلى الحكومة، كشف من خلاله عن تضرر 2900 مبنى في شمال البلاد جراء الحرب.وأكد أنه مع تضرر 2900 مبنى، 19 % منها نتيجة لنشاط الجيش الإسرائيلي نفسه، وذلك منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبأن تلك الأضرار بلغت نحو 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار).ويشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تم إجلاء عشرات الآلاف من سكان الشمال، وعاد 19 ألفا منهم إلى منازلهم حتى الآن.وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، كشف أن الجيش الإسرائيلي أعاد إقامة شريط حدودي جديد يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليا "إنشاء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان".وقال بري، في تصريحات مع صحيفة "الديار"، إن "لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض"، مشددًا على أن "أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا".ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكدا أن "لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما.ولاحقا أعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الجاري. ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، وحافظ على 5 نقاط عسكرية له داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها.

https://sarabic.ae/20250305/أمريكا-تعلن-رفضها-خطة-مصر-بشأن-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098403248.html

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