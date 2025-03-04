https://sarabic.ae/20250304/-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عنصر-من-حزب-الله-إثر-ضربة-جوية-جنوبي-لبنان-1098376630.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من "حزب الله" إثر ضربة جوية جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من "حزب الله" إثر ضربة جوية جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ ضربة على سيارة جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل عنصر من "حزب الله" اللبناني. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T12:15+0000

2025-03-04T12:15+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "سلاح الجو هاجم سيارة في بلدة رشكناناي بجنوب لبنان على بعد 10 كيلومترات من الحدود"، مؤكدا أن "إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان".من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، "مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة رشكنانيه في قضاء صور جنوبي البلاد".وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، كشف أن الجيش الإسرائيلي أعاد إقامة شريط حدودي جديد يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليا "إنشاء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان".وقال بري، في تصريحات مع صحيفة "الديار"، إن "لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض"، مشددًا على أن "أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا".ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكدا أن "لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما.ولاحقا أعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الجاري. ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، وحافظ على 5 نقاط عسكرية له داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها.

https://sarabic.ae/20250225/35-قياديا-حزب-الله-ينشر-صور-وأسماء-ضحاياه-في-مواجهة-إسرائيل-1098162150.html

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