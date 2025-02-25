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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
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صدى الحياة
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المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
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لقاء سبوتنيك
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35 قياديا... "حزب الله" ينشر صور وأسماء ضحاياه في مواجهة إسرائيل
35 قياديا... "حزب الله" ينشر صور وأسماء ضحاياه في مواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
نشر "حزب الله" اللبناني، صور وأسماء قيادات الحزب الذين اغتالتهم إسرائيل، ومن بينهم الأمينان العامان السابقان للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتضمنت الصورة التي نشرها الإعلام الحربي التابع للحزب 35 من القيادات البارزة، بينهم أيضا عبد المنعم كركي، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، نبيل قاووق، حسن طويل.وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، الأحد الماضي، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم تكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

35 قياديا... "حزب الله" ينشر صور وأسماء ضحاياه في مواجهة إسرائيل

13:03 GMT 25.02.2025
© Getty Images / Anadolu مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين
 مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Anadolu
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نشر "حزب الله" اللبناني، صور وأسماء قيادات الحزب الذين اغتالتهم إسرائيل، ومن بينهم الأمينان العامان السابقان للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
وتضمنت الصورة التي نشرها الإعلام الحربي التابع للحزب 35 من القيادات البارزة، بينهم أيضا عبد المنعم كركي، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، نبيل قاووق، حسن طويل.
وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، الأحد الماضي، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الجيش الإسرائيلي ينشر لأول مرة فيديو اغتيال حسن نصر الله تزامنا مع تشييعه
23 فبراير, 15:12 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.
وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم تكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
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