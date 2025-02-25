https://sarabic.ae/20250225/35-قياديا-حزب-الله-ينشر-صور-وأسماء-ضحاياه-في-مواجهة-إسرائيل-1098162150.html
35 قياديا... "حزب الله" ينشر صور وأسماء ضحاياه في مواجهة إسرائيل
35 قياديا... "حزب الله" ينشر صور وأسماء ضحاياه في مواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
نشر "حزب الله" اللبناني، صور وأسماء قيادات الحزب الذين اغتالتهم إسرائيل، ومن بينهم الأمينان العامان السابقان للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتضمنت الصورة التي نشرها الإعلام الحربي التابع للحزب 35 من القيادات البارزة، بينهم أيضا عبد المنعم كركي، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، نبيل قاووق، حسن طويل.وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، الأحد الماضي، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم تكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
35 قياديا... "حزب الله" ينشر صور وأسماء ضحاياه في مواجهة إسرائيل
نشر "حزب الله" اللبناني، صور وأسماء قيادات الحزب الذين اغتالتهم إسرائيل، ومن بينهم الأمينان العامان السابقان للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
وتضمنت الصورة التي نشرها الإعلام الحربي التابع للحزب 35 من القيادات البارزة، بينهم أيضا عبد المنعم كركي، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، نبيل قاووق، حسن طويل.
وأجريت مراسم تشييع
جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، الأحد الماضي، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله
"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.
وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم تكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.