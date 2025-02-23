https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html

الجيش الإسرائيلي ينشر لأول مرة فيديو اغتيال حسن نصر الله تزامنا مع تشييعه

الجيش الإسرائيلي ينشر لأول مرة فيديو اغتيال حسن نصر الله تزامنا مع تشييعه

سبوتنيك عربي

نشر الجيش الإسرائيلي، ما قال إنها مشاهد من عملية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T15:12+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "في 27 سبتمبر/ أيلول 2024 في تمام الساعة 18:21 قضى جيش الدفاع من خلال عدة غارات متزامنة على حسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله".وأضاف أدرعي، في تعليقه على الفيديو، أنه "قضى خلال الغارة أيضا على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وقادة آخرين داخل مقر القيادة التابع للحزب والموجود تحت الأرض في بيروت إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى".كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أيضا، عبر حسابه على منصة "إكس"، رسالة وصفها بـ"الواضحة" خلال جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، حيث أشار إلى أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي حلّقت فوق بيروت وملعب كميل شمعون.وزعم أدرعي أن "الأعلام اللبنانية كانت غائبة عن المشهد، في حين ارتفعت رايات حزب الله"، واصفًا ذلك بـ"المؤشر على نفوذ الحزب المدعوم من إيران".وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.

https://sarabic.ae/20250223/إسرائيل-تعلق-على-تشييع-جنازة-حسن-نصر-الله-فيديو-1098082441.html

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