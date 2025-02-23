الجيش الإسرائيلي ينشر لأول مرة فيديو اغتيال حسن نصر الله تزامنا مع تشييعه
© Sputnikحسن نصر الله
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نشر الجيش الإسرائيلي، ما قال إنها مشاهد من عملية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "في 27 سبتمبر/ أيلول 2024 في تمام الساعة 18:21 قضى جيش الدفاع من خلال عدة غارات متزامنة على حسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله".
وأضاف أدرعي، في تعليقه على الفيديو، أنه "قضى خلال الغارة أيضا على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وقادة آخرين داخل مقر القيادة التابع للحزب والموجود تحت الأرض في بيروت إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى".
#خاص مشاهد من عملية القضاء على المدعو حسن نصرالله— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2025
🔸في ال-27 من أيلول 2024 في تمام الساعة 18:21 قضى جيش الدفاع من خلال عدة غارات متزامنة على المدعو حسن #نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الارهابي. كما قضى خلال الغارة على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وقادة اخرين داخل… pic.twitter.com/F5sFV3kora
كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أيضا، عبر حسابه على منصة "إكس"، رسالة وصفها بـ"الواضحة" خلال جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، حيث أشار إلى أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي حلّقت فوق بيروت وملعب كميل شمعون.
وزعم أدرعي أن "الأعلام اللبنانية كانت غائبة عن المشهد، في حين ارتفعت رايات حزب الله"، واصفًا ذلك بـ"المؤشر على نفوذ الحزب المدعوم من إيران".
وزعم أدرعي أن "الأعلام اللبنانية كانت غائبة عن المشهد، في حين ارتفعت رايات حزب الله"، واصفًا ذلك بـ"المؤشر على نفوذ الحزب المدعوم من إيران".
#عاجل في رسالة واضحة وقوية خلال جنازة المدعو حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين: طائرات سلاح الجو فوق بيروت وملعب كميل شمعون الذي غابت عنه الأعلام اللبنانية لتحلّ مكانها رايات الحزب الإرهابي وميليشيات إيران pic.twitter.com/rKYQHpm5hX— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2025
وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.
وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.