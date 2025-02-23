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إسرائيل تعلق على تشييع جنازة حسن نصر الله... فيديو
إسرائيل تعلق على تشييع جنازة حسن نصر الله... فيديو
سبوتنيك عربي
علّقت إسرائيل على تشييع جنازة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، والذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية، في سيتمبر/ أيلول العام... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T09:44+0000
2025-02-23T09:44+0000
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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو له، يقول فيه: "اليوم جنازة حسن نصر الله، وبيئته في حداد... لكن دعونا نتوقف لحظة ونسأل، على ماذا الحداد؟ على الرجل الذي حوّل لبنان إلى دولة فاشلة؟ على من باع مستقبلكم لمصالح إيران؟ على من دمّر الاقتصاد وشرذم الشعب، وورّط البلاد في حروب عبثية؟".وتابع أدرعي أنه "منذ أن تسلّم نصر الله قيادة "حزب الله" اللبناني، لم يشهد لبنان إلا الانهيار، وأخذ لبنان رهينة لمشروع الثورة الإسلامية، لا يهم إن جاع الناس، أو غرق البلد في الظلام أو ضاع المستقبل، طالما أن أجندته مستمرة".وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالته، قائلا: "لكل من ينعى حسن نصر الله، اليوم… هل أنتم فعلا تحزنون عليه؟ أم ترفضون مواجهة الحقيقة؟".وكان يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قد كشف خلال الشهر الجاري، تفاصيل دقيقة حول العملية السرية التي تم عبرها اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام الراحل لـ"حزب الله".وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في أول مقابلة تلفزيونية منذ إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيوقال غالانت إنه ورئيس الأركان الإسرئيلي حينها هيرتسي هاليفي، اتصلا بنتنياهو الذي كان يزور الولايات المتحدة للحصول على إذن لشن الهجوم، وبعدما منح نتنياهو الضوء الأخضر، طلب منهما الانتظار حتى الانتهاء من إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح غالانت، أن "تنفيذ العملية كان يوم جمعة، وفي يوم الأحد الذي سبقه، اجتمع مع رئيس الأركان وقائد القوات الجوية وقدما له خطة لاغتيال نصر الله".وتابع: "سألتهم عن عدد أطنان المتفجرات التي سيسقطونها على نصر الله، وأخبروني 40 طنا، لذلك طلبت منهم أن يذهبوا للبديل الذي يبلغ 80 طنا، ومضاعفة الكمية للوصول إلى نسبة نجاح 99%".وواصل: "قنابل زنتها 84 طنا سقطت، وغادر نصر الله من هذا العالم"، على حد تعبيره.يذكر أنه في 27 سبتمبر 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
https://sarabic.ae/20250223/بث-مباشر-تشييع-مهيب-لحسن-نصر-الله-في-لبنان-فيديو-1098079121.html
https://sarabic.ae/20250223/وزير-الخارجية-الإيراني-يتحدث-عن-خطأ-حسابي-في-اغتيال-حسن-نصر-الله-1098078074.html
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أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إسرائيل تعلق على تشييع جنازة حسن نصر الله... فيديو

09:44 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان
© AP Photo / Hassan Ammar
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علّقت إسرائيل على تشييع جنازة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، والذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية، في سيتمبر/ أيلول العام الماضي.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو له، يقول فيه: "اليوم جنازة حسن نصر الله، وبيئته في حداد... لكن دعونا نتوقف لحظة ونسأل، على ماذا الحداد؟ على الرجل الذي حوّل لبنان إلى دولة فاشلة؟ على من باع مستقبلكم لمصالح إيران؟ على من دمّر الاقتصاد وشرذم الشعب، وورّط البلاد في حروب عبثية؟".
وتابع أدرعي أنه "منذ أن تسلّم نصر الله قيادة "حزب الله" اللبناني، لم يشهد لبنان إلا الانهيار، وأخذ لبنان رهينة لمشروع الثورة الإسلامية، لا يهم إن جاع الناس، أو غرق البلد في الظلام أو ضاع المستقبل، طالما أن أجندته مستمرة".
وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالته، قائلا: "لكل من ينعى حسن نصر الله، اليوم… هل أنتم فعلا تحزنون عليه؟ أم ترفضون مواجهة الحقيقة؟".
وكان يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قد كشف خلال الشهر الجاري، تفاصيل دقيقة حول العملية السرية التي تم عبرها اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام الراحل لـ"حزب الله".
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في أول مقابلة تلفزيونية منذ إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي
وقال غالانت إنه ورئيس الأركان الإسرئيلي حينها هيرتسي هاليفي، اتصلا بنتنياهو الذي كان يزور الولايات المتحدة للحصول على إذن لشن الهجوم، وبعدما منح نتنياهو الضوء الأخضر، طلب منهما الانتظار حتى الانتهاء من إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
07:54 GMT
وأوضح غالانت، أن "تنفيذ العملية كان يوم جمعة، وفي يوم الأحد الذي سبقه، اجتمع مع رئيس الأركان وقائد القوات الجوية وقدما له خطة لاغتيال نصر الله".
وأضاف: "سألتهم عن فرص النجاح في اغتياله، وكانت الإجابة 90%".
وتابع: "سألتهم عن عدد أطنان المتفجرات التي سيسقطونها على نصر الله، وأخبروني 40 طنا، لذلك طلبت منهم أن يذهبوا للبديل الذي يبلغ 80 طنا، ومضاعفة الكمية للوصول إلى نسبة نجاح 99%".
وواصل: "قنابل زنتها 84 طنا سقطت، وغادر نصر الله من هذا العالم"، على حد تعبيره.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن "خطأ حسابي" في اغتيال حسن نصر الله
07:22 GMT
يذكر أنه في 27 سبتمبر 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.
وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
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