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https://sarabic.ae/20250202/هل-ما-زال-حسن-نصر-الله-على-قيد-الحياة-أول-تعليق-من-أسرته-1097396126.html
هل ما زال حسن نصر الله على قيد الحياة.. أول تعليق من أسرته
هل ما زال حسن نصر الله على قيد الحياة.. أول تعليق من أسرته
سبوتنيك عربي
حسمت أسرة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الراحل، حسن نصر الله، الجدل المثار خلال الأيام الماضية، حول أنه مازال حيا، رغم اغتياله في غارة جوية إسرائيلية... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T08:36+0000
2025-02-02T08:36+0000
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وردت زينب ابنة حسن نصر الله، على التشكيك في مقتل والدها جراء غارة إسرائيلية، استهدفته مع عدد من قادة المقاومة اللبنانية في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.وقالت في كلمة ألقتها بمناسبة ذكرى "وفاة السيدة زينب"، أن والدها "لا يقبل بإنكاء شهادته"، لافتة إلى أن "الموت في سبيل الله كان مطلبه وأمنيته، وهو يستحق أن تُختم حياته بالشهادة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أكدت زينب نصرالله أن "أخلاق والدها ومحبته ومشاعره تجاه بيئته لا تسمح له بادعاء الموت ولو كان ذلك لدواع أمنية".كما دعت ابنة الراحل حسن نصر الله الجميع، إلى تجنب نشر الأقاويل والتساؤلات التي تشير إلى بقاء والدها على قيد الحياة.وشهدت الأيام الماضية انتشار أنباء مفبركة حول أن نصر الله ما زال حيا، إلى جانب بيانات مزورة تؤكد هذه المزاعم.وأعلن "حزب الله" اللبناني، الشهر الماضي، ولأول مرة، مكان وتوقيت تشييع جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" اللبناني، وفيق صفا: "بخصوص تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، فإنه سيكون بعد الـ60 يوما في الضاحية الجنوبية كما قرّر "حزب الله".
https://sarabic.ae/20250131/مطار-الحريري-يوضح-حقيقة-مزاعم-تهريب-أموال-إيرانية-إلى-حزب-الله-1097362748.html
https://sarabic.ae/20241230/وزير-إسرائيلي-للحوثي-سينتهي-بك-الأمر-كما-انتهي-بالسنوار-ونصر-الله-1096338241.html
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أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

هل ما زال حسن نصر الله على قيد الحياة.. أول تعليق من أسرته

08:36 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Hussein Mallaزعيم الحزب اللبناني "حزب الله" السيد حسن نصرالله
زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
زعيم الحزب اللبناني "حزب الله" السيد حسن نصرالله
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حسمت أسرة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الراحل، حسن نصر الله، الجدل المثار خلال الأيام الماضية، حول أنه مازال حيا، رغم اغتياله في غارة جوية إسرائيلية العام الماضي.
وردت زينب ابنة حسن نصر الله، على التشكيك في مقتل والدها جراء غارة إسرائيلية، استهدفته مع عدد من قادة المقاومة اللبنانية في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت في كلمة ألقتها بمناسبة ذكرى "وفاة السيدة زينب"، أن والدها "لا يقبل بإنكاء شهادته"، لافتة إلى أن "الموت في سبيل الله كان مطلبه وأمنيته، وهو يستحق أن تُختم حياته بالشهادة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
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مطار "الحريري" في بيروت يوضح حقيقة مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله"
31 يناير, 21:44 GMT
كما أكدت زينب نصرالله أن "أخلاق والدها ومحبته ومشاعره تجاه بيئته لا تسمح له بادعاء الموت ولو كان ذلك لدواع أمنية".
كما دعت ابنة الراحل حسن نصر الله الجميع، إلى تجنب نشر الأقاويل والتساؤلات التي تشير إلى بقاء والدها على قيد الحياة.
وشهدت الأيام الماضية انتشار أنباء مفبركة حول أن نصر الله ما زال حيا، إلى جانب بيانات مزورة تؤكد هذه المزاعم.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
وزير إسرائيلي للحوثي: سينتهي بك الأمر كما انتهي بالسنوار ونصر الله
30 ديسمبر 2024, 14:36 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، الشهر الماضي، ولأول مرة، مكان وتوقيت تشييع جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" اللبناني، وفيق صفا: "بخصوص تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، فإنه سيكون بعد الـ60 يوما في الضاحية الجنوبية كما قرّر "حزب الله".
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