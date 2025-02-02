https://sarabic.ae/20250202/هل-ما-زال-حسن-نصر-الله-على-قيد-الحياة-أول-تعليق-من-أسرته-1097396126.html

هل ما زال حسن نصر الله على قيد الحياة.. أول تعليق من أسرته

هل ما زال حسن نصر الله على قيد الحياة.. أول تعليق من أسرته

سبوتنيك عربي

حسمت أسرة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الراحل، حسن نصر الله، الجدل المثار خلال الأيام الماضية، حول أنه مازال حيا، رغم اغتياله في غارة جوية إسرائيلية... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T08:36+0000

2025-02-02T08:36+0000

2025-02-02T08:36+0000

أخبار العالم الآن

أخبار حزب الله

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/54/1023015446_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_57058e373d21009fba8ee051956706a0.jpg

وردت زينب ابنة حسن نصر الله، على التشكيك في مقتل والدها جراء غارة إسرائيلية، استهدفته مع عدد من قادة المقاومة اللبنانية في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.وقالت في كلمة ألقتها بمناسبة ذكرى "وفاة السيدة زينب"، أن والدها "لا يقبل بإنكاء شهادته"، لافتة إلى أن "الموت في سبيل الله كان مطلبه وأمنيته، وهو يستحق أن تُختم حياته بالشهادة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أكدت زينب نصرالله أن "أخلاق والدها ومحبته ومشاعره تجاه بيئته لا تسمح له بادعاء الموت ولو كان ذلك لدواع أمنية".كما دعت ابنة الراحل حسن نصر الله الجميع، إلى تجنب نشر الأقاويل والتساؤلات التي تشير إلى بقاء والدها على قيد الحياة.وشهدت الأيام الماضية انتشار أنباء مفبركة حول أن نصر الله ما زال حيا، إلى جانب بيانات مزورة تؤكد هذه المزاعم.وأعلن "حزب الله" اللبناني، الشهر الماضي، ولأول مرة، مكان وتوقيت تشييع جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" اللبناني، وفيق صفا: "بخصوص تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، فإنه سيكون بعد الـ60 يوما في الضاحية الجنوبية كما قرّر "حزب الله".

https://sarabic.ae/20250131/مطار-الحريري-يوضح-حقيقة-مزاعم-تهريب-أموال-إيرانية-إلى-حزب-الله-1097362748.html

https://sarabic.ae/20241230/وزير-إسرائيلي-للحوثي-سينتهي-بك-الأمر-كما-انتهي-بالسنوار-ونصر-الله-1096338241.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار