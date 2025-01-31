مطار الحريري يوضح حقيقة مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله"

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10:03 GMT
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
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حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
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ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
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قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250131/مطار-الحريري-يوضح-حقيقة-مزاعم-تهريب-أموال-إيرانية-إلى-حزب-الله-1097362748.html
مطار الحريري يوضح حقيقة مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله"
مطار الحريري يوضح حقيقة مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر من داخل مطار رفيق الحريري الدّولي في العاصمة اللبنانية بيروت بأن ما يُثار مؤخراً عن تهريب أموالٍ إيرانية عبر المطار "مستغرب". 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T21:44+0000
2025-01-31T21:43+0000
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ونقل موقع القناة 23 اللبنانية عن المصدر تأكيده على أن مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله" تندرج في إطار تشويه سمعة المطار.وشددت المصادر على أنَ "الأمن مضبوط تماماً في المطار، كما أن كل الأمور موضوعة تحت الرقابة والسيطرة ولا صحة لكل الإشاعات والفبركات".يأتي ذلك في أعقاب تقارير تداولتها وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، تفيد بأن "إسرائيل تشتكي بأن إيران تزود "حزب الله" اللبناني بحقائب مليئة بالدولارات"، على حد قولها.وأفادت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل قدمت شكاوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع لبنان، تزعم أن "حزب الله" يتلقى الدعم من إيران، عبر تدفق الدولارات الأمريكية عليه".وأشارت إلى أن "دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا لـ"حزب الله" لتمويل إعادة أحيائه، بحسب ما كشفه مسؤول دفاعي أمريكي تحدث باسم اللجنة، وأشخاص مطلعون على محتوى الشكوى".ولفتت الشكاوى الإسرائيلية إلى أن "المبعوثين الإيرانيين سافروا من طهران إلى مطار بيروت، بحقائب مليئة بالدولارات الأمريكية"، مضيفة أن نص الشكوى الإسرائيلية، يقول إن "مواطنين أتراكا استُخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت، عن طريق الجو".ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، الذي يتحدث باسم اللجنة، أن "لجنة وقف إطلاق النار، التي لا تفصل في الانتهاكات المزعومة، نقلت الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية".ويشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأمم المتحدة.وانتهت عند الساعة الرابعة فجرًا من يوم الأحد الماضي، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-غارات-ضد-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-شرقي-لبنان--1097331663.html
https://sarabic.ae/20250128/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-شاحنة-ومركبة-تابعتين-لـحزب-الله-محملتين-بالأسلحة-في-جنوب-لبنان-1097253607.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مطار الحريري يوضح حقيقة مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله"

21:44 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Ahmad Moussaمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Ahmad Moussa
تابعنا عبر
أفادت مصادر من داخل مطار رفيق الحريري الدّولي في العاصمة اللبنانية بيروت بأن ما يُثار مؤخراً عن تهريب أموالٍ إيرانية عبر المطار "مستغرب".
ونقل موقع القناة 23 اللبنانية عن المصدر تأكيده على أن مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله" تندرج في إطار تشويه سمعة المطار.
وشددت المصادر على أنَ "الأمن مضبوط تماماً في المطار، كما أن كل الأمور موضوعة تحت الرقابة والسيطرة ولا صحة لكل الإشاعات والفبركات".
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يأتي ذلك في أعقاب تقارير تداولتها وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، تفيد بأن "إسرائيل تشتكي بأن إيران تزود "حزب الله" اللبناني بحقائب مليئة بالدولارات"، على حد قولها.
وأفادت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل قدمت شكاوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع لبنان، تزعم أن "حزب الله" يتلقى الدعم من إيران، عبر تدفق الدولارات الأمريكية عليه".
وأشارت إلى أن "دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا لـ"حزب الله" لتمويل إعادة أحيائه، بحسب ما كشفه مسؤول دفاعي أمريكي تحدث باسم اللجنة، وأشخاص مطلعون على محتوى الشكوى".
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ولفتت الشكاوى الإسرائيلية إلى أن "المبعوثين الإيرانيين سافروا من طهران إلى مطار بيروت، بحقائب مليئة بالدولارات الأمريكية"، مضيفة أن نص الشكوى الإسرائيلية، يقول إن "مواطنين أتراكا استُخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت، عن طريق الجو".
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، الذي يتحدث باسم اللجنة، أن "لجنة وقف إطلاق النار، التي لا تفصل في الانتهاكات المزعومة، نقلت الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية".
ويشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأمم المتحدة.
وانتهت عند الساعة الرابعة فجرًا من يوم الأحد الماضي، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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