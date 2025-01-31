https://sarabic.ae/20250131/مطار-الحريري-يوضح-حقيقة-مزاعم-تهريب-أموال-إيرانية-إلى-حزب-الله-1097362748.html

مطار الحريري يوضح حقيقة مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله"

مطار الحريري يوضح حقيقة مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر من داخل مطار رفيق الحريري الدّولي في العاصمة اللبنانية بيروت بأن ما يُثار مؤخراً عن تهريب أموالٍ إيرانية عبر المطار "مستغرب". 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T21:44+0000

2025-01-31T21:44+0000

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ونقل موقع القناة 23 اللبنانية عن المصدر تأكيده على أن مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله" تندرج في إطار تشويه سمعة المطار.وشددت المصادر على أنَ "الأمن مضبوط تماماً في المطار، كما أن كل الأمور موضوعة تحت الرقابة والسيطرة ولا صحة لكل الإشاعات والفبركات".يأتي ذلك في أعقاب تقارير تداولتها وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، تفيد بأن "إسرائيل تشتكي بأن إيران تزود "حزب الله" اللبناني بحقائب مليئة بالدولارات"، على حد قولها.وأفادت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل قدمت شكاوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع لبنان، تزعم أن "حزب الله" يتلقى الدعم من إيران، عبر تدفق الدولارات الأمريكية عليه".وأشارت إلى أن "دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا لـ"حزب الله" لتمويل إعادة أحيائه، بحسب ما كشفه مسؤول دفاعي أمريكي تحدث باسم اللجنة، وأشخاص مطلعون على محتوى الشكوى".ولفتت الشكاوى الإسرائيلية إلى أن "المبعوثين الإيرانيين سافروا من طهران إلى مطار بيروت، بحقائب مليئة بالدولارات الأمريكية"، مضيفة أن نص الشكوى الإسرائيلية، يقول إن "مواطنين أتراكا استُخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت، عن طريق الجو".ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، الذي يتحدث باسم اللجنة، أن "لجنة وقف إطلاق النار، التي لا تفصل في الانتهاكات المزعومة، نقلت الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية".ويشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأمم المتحدة.وانتهت عند الساعة الرابعة فجرًا من يوم الأحد الماضي، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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https://sarabic.ae/20250128/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-شاحنة-ومركبة-تابعتين-لـحزب-الله-محملتين-بالأسلحة-في-جنوب-لبنان-1097253607.html

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