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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
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19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
16:03 GMT
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20250223/بث-مباشر-تشييع-مهيب-لحسن-نصر-الله-في-لبنان-فيديو-1098079121.html
بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
توافد اللبنانيون صباح اليوم الأحد، للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية في العاصمة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T07:54+0000
2025-02-23T09:29+0000
العالم العربي
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لبنان
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حسن نصر الله
أخبار حسن نصر الله
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وشهدت المراسم إقبالا جماهيريا واسعا، حيث امتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالمواطنين، ووصلت عدد من الشخصيات السياسية الرفيعة إلى البلاد للمشاركة في المراسم.ووصل كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى بيروت للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين، حيث أكد عراقجي أنه جاء نيابة عن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لحضور المراسم.بدأت الوفود القادمة من مختلف أنحاء أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومن دول عربية عدة، بالتجمع للانطلاق نحو موقع إرجراء مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
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مراسم تشييع حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
مراسم تشييع حسن نصر الله
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العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, حسن نصر الله, أخبار حسن نصر الله, видео
العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, حسن نصر الله, أخبار حسن نصر الله, видео

بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو

07:54 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 09:29 GMT 23.02.2025)
© AP Photo / Fareed Khanإشعال الشموع تكريما لذكرى زعيم حركة "حزب الله"، حسن نصرالله، في كراتشي، باكستان
إشعال الشموع تكريما لذكرى زعيم حركة حزب الله، حسن نصرالله، في كراتشي، باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Fareed Khan
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توافد اللبنانيون صباح اليوم الأحد، للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وشهدت المراسم إقبالا جماهيريا واسعا، حيث امتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالمواطنين، ووصلت عدد من الشخصيات السياسية الرفيعة إلى البلاد للمشاركة في المراسم.
© Ruptly
ووصل كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى بيروت للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين، حيث أكد عراقجي أنه جاء نيابة عن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لحضور المراسم.
بدأت الوفود القادمة من مختلف أنحاء أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومن دول عربية عدة، بالتجمع للانطلاق نحو موقع إرجراء مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
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