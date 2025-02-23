بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
07:54 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 09:29 GMT 23.02.2025)
© AP Photo / Fareed Khanإشعال الشموع تكريما لذكرى زعيم حركة "حزب الله"، حسن نصرالله، في كراتشي، باكستان
© AP Photo / Fareed Khan
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يتبع
توافد اللبنانيون صباح اليوم الأحد، للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وشهدت المراسم إقبالا جماهيريا واسعا، حيث امتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالمواطنين، ووصلت عدد من الشخصيات السياسية الرفيعة إلى البلاد للمشاركة في المراسم.
📹مشاهد متداولة من المكان الذي سيدفن فيه الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. pic.twitter.com/rbDHqjglDD— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 23, 2025
ووصل كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى بيروت للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين، حيث أكد عراقجي أنه جاء نيابة عن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لحضور المراسم.
توافد اللبنانيين في بيروت للمشاركة في تشييع نصر الله وصفي الدين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 23, 2025
مشاهد متداولة لتوافد المواطنين اللبنانيين إلى المدينة الرياضية في العاصمة بيروت، منذ ساعات الصباح الباكر، للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين. pic.twitter.com/EhIpKGQylg
بدأت الوفود القادمة من مختلف أنحاء أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومن دول عربية عدة، بالتجمع للانطلاق نحو موقع إرجراء مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين