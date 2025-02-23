https://sarabic.ae/20250223/4-مقاتلات-إسرائيلية-تحلق-على-علو-منخفض-خلال-مرور-جثمان-حسن-نصرالله-في-حفل-التأبين-فيديو--1098086402.html
4 مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض خلال تشييع جثمان نصر الله.. فيديو
4 مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض خلال تشييع جثمان نصر الله.. فيديو
سبوتنيك عربي
حلّقت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، وعبرت فوق المدينة الرياضية في العاصمة، حيث تُقام مراسم تشييع... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T12:02+0000
2025-02-23T12:02+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في بيروت، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة على ارتفاع منخفض فوق المدينة الرياضية ببيروت، بالتزامن مع مراسم تشييع جثماني الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين".وذكر مراسل "سبوتنيك" في بيروت، أن 4 طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف - 16" حلقت على علو منخفض فوق المدينة الرياضية.وتزامن تحليق المقاتلات الإسرائيلية مع هتافات الجماهير "الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، استجبنا لندائك يا نصر الله"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتجري مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
4 مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض خلال تشييع جثمان نصر الله.. فيديو
12:02 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 13:27 GMT 23.02.2025)
حلّقت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، وعبرت فوق المدينة الرياضية في العاصمة، حيث تُقام مراسم تشييع جثماني الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في بيروت، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة على ارتفاع منخفض فوق المدينة الرياضية ببيروت، بالتزامن مع مراسم تشييع جثماني الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين".
وذكر مراسل "سبوتنيك" في بيروت، أن 4 طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف - 16" حلقت على علو منخفض فوق المدينة الرياضية.
وتزامن تحليق المقاتلات الإسرائيلية مع هتافات الجماهير "الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، استجبنا لندائك يا نصر الله"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وتجري مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد "حزب الله
"، في بيان رسمي، وفاة نصر الله.
وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.