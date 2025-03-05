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مصر تكشف عن توافق دولي على خطتها لإعادة إعمار غزة دون تهجير
مصر تكشف عن توافق دولي على خطتها لإعادة إعمار غزة دون تهجير
سبوتنيك عربي
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نجاح القمة العربية الاستثنائية التي عُقدت في مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T15:43+0000
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ونقل موقع "صدى البلد" عن مدبولي قوله أنه ناقش مع رئيس الوزراء الفلسطيني خطة مصر لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا على دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك توافقًا دوليًا على خطة مصر لإعادة الإعمار دون تهجير سكان غزة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يتحقق من خلال بناء دولة فلسطينية وحل الدولتين، مؤكدًا أن هذا الهدف يظل أولوية لمصر.وكشف مدبولي عن عقد مؤتمر الشهر المقبل لإعادة إعمار غزة، حيث سيتم مناقشة الخطة التفصيلية والتمويل اللازم لتنفيذها، كما أكد أن قرارات القمة العربية تمثل بداية، وسيتم ترجمتها إلى إجراءات عملية على الأرض.وفي وقت سابق، استقبل مدبولي نظيره الفلسطيني بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، وجرى خلال اللقاء بحث ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.وحضر الاجتماع من الجانب المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فيما مثل الجانب الفلسطيني وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، وفق ما ذكر موقع "مبتدا".وجدد رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء تأكيد دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، خاصة الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أعدت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحفاظ على بقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية الإعمار.من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وجهود إعادة إعمار غزة، وكذلك الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة المصرية.
https://sarabic.ae/20250305/تصويت-هل-يشكل-رفض-واشنطن-للخطة-العربية-حاجزا-أمام-أي-تقدم-في-إعادة-إعمار-غزة؟-1098415856.html
https://sarabic.ae/20250304/مسودة-البيان-الختامي-للقمة-العربية-اعتماد-الخطة-المصرية-لمستقبل-غزة-1098377285.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, الأخبار

مصر تكشف عن توافق دولي على خطتها لإعادة إعمار غزة دون تهجير

15:43 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نجاح القمة العربية الاستثنائية التي عُقدت في مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن القمة أقرت تبني خطة لإعادة الإعمار والتعافي المبكر للقطاع.
ونقل موقع "صدى البلد" عن مدبولي قوله أنه ناقش مع رئيس الوزراء الفلسطيني خطة مصر لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا على دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك توافقًا دوليًا على خطة مصر لإعادة الإعمار دون تهجير سكان غزة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يتحقق من خلال بناء دولة فلسطينية وحل الدولتين، مؤكدًا أن هذا الهدف يظل أولوية لمصر.
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
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15:30 GMT
وكشف مدبولي عن عقد مؤتمر الشهر المقبل لإعادة إعمار غزة، حيث سيتم مناقشة الخطة التفصيلية والتمويل اللازم لتنفيذها، كما أكد أن قرارات القمة العربية تمثل بداية، وسيتم ترجمتها إلى إجراءات عملية على الأرض.
وفي وقت سابق، استقبل مدبولي نظيره الفلسطيني بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، وجرى خلال اللقاء بحث ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فيما مثل الجانب الفلسطيني وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، وفق ما ذكر موقع "مبتدا".
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مسودة البيان الختامي للقمة العربية: اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة
أمس, 12:39 GMT
وجدد رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء تأكيد دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، خاصة الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أعدت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحفاظ على بقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية الإعمار.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وجهود إعادة إعمار غزة، وكذلك الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة المصرية.
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