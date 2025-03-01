https://sarabic.ae/20250301/منظمة-التحرير-الفلسطينية-إسرائيل-تتخبط-بعد-7-أكتوبر-ومخطط-ترامب-وهناك-فوضى-عالمية-بدعم-أمريكي-1098287026.html

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تتخبط بعد 7 أكتوبر ومخطط ترامب.. وهناك فوضى عالمية بدعم أمريكي

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تتخبط بعد 7 أكتوبر ومخطط ترامب.. وهناك فوضى عالمية بدعم أمريكي

سبوتنيك عربي

رأى مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، اليوم السبت، أن "إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تمر... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T10:41+0000

2025-03-01T10:41+0000

2025-03-01T10:41+0000

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أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأضاف في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تقرير الجيش الإسرائيلي عن العملية العسكرية يُظهر أن هناك صراعا داخليا في إسرائيل، حيث يقوم كل طرف هناك بتحميل الآخر المسؤولية عن الأحداث الجارية".وتابع السفير أن "جميع الأطراف في إسرائيل يكذبون على بعضهم البعض، ويعيشون على الصراع المستمر على السلطة"، مشددًا على أن "المحاسبة الحقيقية ستكون بعد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين، خصوصا في الضفة الغربية وغزة، حيث كانت وما زالت إسرائيل تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني".وفي حديثه عن المجتمع الإسرائيلي، أشار السفير أنور عبد الهادي إلى أن "المجتمع يتجه بشكل عام نحو التشدد ولا يؤمن بالسلام أو بحقوق الشعب الفلسطيني والعرب"، وأوضح أن "هذا الاتجاه يتجلّى في ما تقوم به إسرائيل في لبنان وسوريا والضفة الغربية، حيث تشهد هذه المناطق ممارسات قمعية وسياسات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب".وتطرق مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى "الجدل السياسي داخل إسرائيل والمطالبات بمحاسبة حكومة بنيامين نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "هذه المطالبات تكشف عن أن أغلب المجتمع الإسرائيلي متطرف، وأن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى استمرار الاستيطان وتوسيع الاحتلال"، كما نوّه بأن "الاستطلاعات التي تشير إلى تأييد استمرار الحرب في غزة تظهر أن المجتمع الإسرائيلي لا يسعى إلى السلام، بل إلى استمرار الاحتلال ورفض القوانين والشرعية الدولية".وحول الموقف العربي، قال السفير أنور عبد الهادي إن "القمة العربية القادمة هي "الأمل الأخير" للموقف العربي، وهي فرصة لتوحيد الصف العربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، ودعا إلى "اتخاذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل، مثل الضغط الاقتصادي والدولي لوقف توسع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة"، معتبرًا أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإظهار التضامن العربي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "الدول العربية تمتلك القوة الكافية لمواجهة إسرائيل، وأنه إذا حقق الاحتلال الإسرائيلي أهدافه في فلسطين، فإن إسرائيل ستنتقل إلى عواصم أخرى"، كما حذر من أن "مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمكن تنفيذه إلا ببحر من الدماء"، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه، ولن يتمكن أحد من تهجيره مهما كانت الظروف".كما أشار إلى أنه لا يرى "أي جدّية من الدول في إعادة إعمار غزة، إذ لم تُتخذ أي خطوات جادة في هذا الصدد"، مضيفًا أن "الوضع يتطلب نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب، يمكن من خلاله اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ممارسات إسرائيل".وشدد السفير أنور عبد الهادي أن "السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بغزة"، داعيا "حماس" إلى إلقاء السلاح، إذ لا حل للأزمة الفلسطينية دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مبينًا أن "هذه هي الخطوة الوحيدة التي تضمن السلام وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني".

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https://sarabic.ae/20250226/خبير-لـسبوتنيك-نتنياهو-يضع-الصفقة-مع-حماس-في-خانة-الخطر-لبقائه-في-السلطة-1098209946.html

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