https://sarabic.ae/20250217/مصر-تؤكد-التزامها-بتنفيذ-حل-الدولتين-وإقامة-دولة-فلسطينية-مستقلة-1097881605.html

مصر تؤكد التزامها بتنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

مصر تؤكد التزامها بتنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التزام مصر الكامل بتنفيذ حل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T15:46+0000

2025-02-17T15:46+0000

2025-02-17T15:46+0000

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وخلال الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته مصر بمشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية، شدد عبد العاطي، على رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع، مؤكدا أن إقامة الدولة الفلسطينيية هو الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.كما شدد على أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي، منوهاً بأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.وأوضح عبد العاطي أن الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة تتطلب عملية تعاف مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد، منوها بأن مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية المصري على أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها.وشدد على تمسك مصر برفض أي بديل للأونروا، وإدانتها لإقرار الكنيست الاسرائيلى للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها، مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة" لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد اتفقا خلال لقائهما في القاهرة، أمس الأحد، على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما أكد ولي عهد الأردني دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على دعم الأردن للقمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية، وضرورة خروجها بإجماع عربي.من جانبه، حذر الرئيس السيسي وولي عهد الأردني، من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أن "إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يعد الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، أكد السيسي، خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، في القاهرة، أمس الأحد، على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير أبنائه من أراضيهم، لافتًا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.كما شدد السيسي، خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، عبّر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".

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