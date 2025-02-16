https://sarabic.ae/20250216/مبعوث-ترامب-للشرق-الأوسط-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-أكثر-تعقيدا-1097839088.html

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكثر تعقيدا

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكثر تعقيدا

سبوتنيك عربي

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أكثر تعقيدا بعض الشيء من المرحلة الأولى. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T16:04+0000

2025-02-16T16:04+0000

2025-02-16T16:20+0000

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وقال ويتكوف، إن "المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ورئيس المخابرات المصري حسن رشاد.وأضاف أن الاتصالات مع المسؤولين بالشرق الأوسط كانت بناءة جدا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدا أنه تحدث مع مسؤولين في المنطقة عن مواصلة المفاوضات هذا الأسبوع في مكان سيتم تحديده.وأكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أن "المرحلة الثانية تشمل 19 جنديا إسرائيليا نعتقد أنهم جميعا على قيد الحياة وعدد من المدنيين وجثامين المتوفين"، معتبرا أن المرحلة الثانية أكثر تعقيدا لأنها تتضمن إنهاء الحرب وعدم مشاركة حماس في الحكومة وخروجها من غزةوتابع ويتكوف: "غزة مكان مدمر بالكامل وهناك ٣٠ ألف قذيفة غير منفجرة في جميع أنحاء القطاع"، مؤكدا أن "تصريحات ترامب بشأن امتلاك غزة شجعت على الكثير من المحادثات فالمصريون والأردنيون يقولون إن لديهم خطة والجميع منخرطون في نقاش متواصل".من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي، إن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي بأن مجلس الوزراء الأمني ​​سيجتمع غدا الاثنين، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" أوضحت أن "هناك توافقا إسرائيليا على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة"، والمقصود بها الإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين السبت المقبل وليس 3 بناء على الاتفاق مع "حماس".وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، أمس السبت، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم