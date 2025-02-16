https://sarabic.ae/20250216/الأولى-والأخيرة-خلال-ولايته-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يزور-واشنطن-لعقد-اجتماعات-مع-مسؤولين-عسكريين-1097832116.html
الأولى والأخيرة خلال ولايته.. رئيس الأركان الإسرائيلي يزور واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين عسكريين
الأولى والأخيرة خلال ولايته.. رئيس الأركان الإسرائيلي يزور واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين عسكريين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، سيزور الولايات المتحدة وذلك قبل أسبوعين تقريبا من انتهاء... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T13:51+0000
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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجنرال هرتسي هاليفي سيتوجه في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة ستكون أول وآخر رحلة له إلى الولايات المتحدة كرئيس لهيئة الأركان.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يلتقي الجنرال هاليفي مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين الأمريكيين وكذلك ضباط القيادة المركزية الأمريكية.وأوضحت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن زيارة الجنرال هرتسي هاليفي ستستمر ثلاثة أيام، حيث سيحل محله خلالها نائبه، الجنرال أمير برعام.ويشار إلى أن هاليفي قد أعلن، في 25 من يناير/كانون الثاني 2025، استقالته بداية من 6 مارس/ آذار المقبل، وقال في كلمة متلفزة: "في 7 أكتوبر، فشلنا في الدفاع والهجوم، وسأحمل نتائج ذلك اليوم الرهيب معي لبقية حياتي". وفي وقت سابق اليوم الأحد، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".وأشار نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو، على هامش زيارة الأخير إلى إسرائيل، إلى أنهما أجريا "مناقشة مثمرة للغاية مع موظفينا بشأن عدد من القضايا، ولا يوجد أي منها أكثر أهمية من إيران".ومضى في هذا الصدد مؤكدا أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني، ونحن على توافق بأنه لا ينبغي السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، كما اتفقنا على أنه يجب رد العدوان الإيراني في المنطقة".وأردف نتنياهو: "بدعم ترامب، سنتمكن من إنهاء المهمة، وسنفعل ذلك".كما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع وزير خارجيته، لمساعدته في إطلاق سراح 3 محتجزين آخرين من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، أمس السبت.
https://sarabic.ae/20250216/نتنياهو-بجوار-وزير-الخارجية-الأمريكي-في-تل-أبيب-سننهي-المهمة-بشأن-إيران-بدعم-من-ترامب-1097828924.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
الأولى والأخيرة خلال ولايته.. رئيس الأركان الإسرائيلي يزور واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين عسكريين
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، سيزور الولايات المتحدة وذلك قبل أسبوعين تقريبا من انتهاء ولايته.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجنرال هرتسي هاليفي سيتوجه في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة ستكون أول وآخر رحلة له إلى الولايات المتحدة كرئيس لهيئة الأركان.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يلتقي الجنرال هاليفي مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين الأمريكيين وكذلك ضباط القيادة المركزية الأمريكية.
وأوضحت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن زيارة الجنرال هرتسي هاليفي
ستستمر ثلاثة أيام، حيث سيحل محله خلالها نائبه، الجنرال أمير برعام.
ويشار إلى أن هاليفي قد أعلن، في 25 من يناير/كانون الثاني 2025، استقالته بداية من 6 مارس/ آذار المقبل، وقال في كلمة متلفزة: "في 7 أكتوبر، فشلنا في الدفاع والهجوم، وسأحمل نتائج ذلك اليوم الرهيب معي لبقية حياتي".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".
وأشار نتنياهو
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو، على هامش زيارة الأخير إلى إسرائيل، إلى أنهما أجريا "مناقشة مثمرة للغاية مع موظفينا بشأن عدد من القضايا، ولا يوجد أي منها أكثر أهمية من إيران".
ومضى في هذا الصدد مؤكدا أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني، ونحن على توافق بأنه لا ينبغي السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، كما اتفقنا على أنه يجب رد العدوان الإيراني في المنطقة".
وأردف نتنياهو: "بدعم ترامب، سنتمكن من إنهاء المهمة، وسنفعل ذلك".
كما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع وزير خارجيته، لمساعدته في إطلاق سراح 3 محتجزين آخرين من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، أمس السبت.