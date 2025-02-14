https://sarabic.ae/20250214/خطة-ترامب-حول-تهجير-الفلسطينيين-تثير-غضب-الشارع-التونسي-1097767501.html

خطة ترامب حول تهجير الفلسطينيين تثير غضب الشارع التونسي

خطة ترامب حول تهجير الفلسطينيين تثير غضب الشارع التونسي

سبوتنيك عربي

في تصريحات أثارت جدلا دوليا واسعا، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن رؤيته لإعادة تشكيل الخرائط السياسية في العالم، مهددًا بتهجير أكثر من مليونين من... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T07:55+0000

2025-02-14T07:55+0000

2025-02-14T07:55+0000

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تقارير سبوتنيك

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غزة

قطاع غزة

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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وخلال لقائه مع الملك الأردني عبد الله الثاني في البيت الأبيض، الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : "سنأخذ غزة وسنحتفظ بها وسنعتز بها وسنحقق الأمر في النهاية حيث سيتم خلق الكثير من الوظائف للناس في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن خطة التهجير "ستجلب السلام" إلى المنطقة، على حد قوله.ووصف العديد من المتابعين للشأن الدولي هذه الخطوة بالخطيرة، داعين الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن خطة تهجير الفلسطينيين من أرضهم .وفي تونس عبّر سياسيون ودبلوماسيون عن غضبهم إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي التي اعتبروها "انتهاكا للشعب الفلسطيني"، كما أعلنت منظمات عرفت بدعمها للشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب، في 7 من أكتوبر/تشرين الأول، عن تنظيم وقفات احتجاجية رفضا لقرار التهجير.تهجير الفلسطينيين خطة مرفوضةووصف الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي في تصريح لـ"سبوتنيك" الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإجرامية.وتابع: "هذا ليس بالغريب عن الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت عقوبات على محكمة الجنايات الدولية على خلفية إصدارها مذكرة اعتقال، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب ضد الإنسانية وبحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هذا القرار يشرع لإسرائيل بارتكاب جرائم دون حسيب أو رقيب.ومساء الخميس الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متهما إياها "باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل".ويرى العبيدي أن خطة "التهجير" التي تحدث عنها ترامب لن تطبق على أرض الواقع ما دام أغلب الشعوب العربية وبعض الدول الأوروبية تقف صدا لسياساته.ويواصل محدثنا القول: "دونالد ترامب قادم إلى السياسة من عالم المال والأعمال ويعتقد أنه بالمال يستطيع شراء كل ما يريد ولكن غزة ليست للبيع والشراء".وثمّن الدبلوماسي السابق موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، يوم أمس، بالبيت الأبيض الداعي إلى التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا، أول أمس، خلال لقائه مع العاهل الأردني كلا من الأردن ومصر إلى استقبال الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة.وللإشارة، فان دولة مصر صرّحت مرارا بأنها لن تشارك مطلقا في تهجير واسع للفلسطينيين عبر الحدود رغم أنها تعد واحدة من أكثر الدول تلقيا للمساعدات العسكرية الأمريكية .إعلان خطة طارئة لإعادة الإعماروفي حدثيه مع "سبوتنيك"، أكد المتحدث الرسمي لحزب التيار الشعبي محسن النابتي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وباتخاذها مثل هذه الخطوة تكون قد دخلت منعرجا خطيرا قد يؤدي إلى تدميرها قريبا، على حد قوله.ويذهب النابتي، بالقول إنه حان الوقت لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سياساته الإجرامية في قطاع غزة.ودعا المتحدث الرسمي باسم الحزب المشرفين على القمة العربية التي ستنعقد، نهاية الشهر الجاري، في القاهرة إلى اتخاذ قرار صارم تجاه الرئيس الأمريكي وتلزمه بالتراجع عن هذه الخطة التي يروج لها .وتابع: "توطين الفلسطينيين لا يكون إلا في دولة فلسطين... لا بد من إعلان خطة طارئة لإعادة الإعمار في قطاع غزة غصبا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل ".وأضاف النابتي أن إعادة تغيير الخرائط السياسية ليس بالأمر السهل، مشددا على أن الدول العربية تمتلك ورقة ضغط قوية وبإمكانها استخدامها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض عليها عقوبات اقتصادية في هذا الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الأمريكي يهتز.الخروج إلى الشوارعواختارت العديد من المنظمات في تونس والتي أبدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الخروج إلى الشوارع في العاصمة التونسية رفضا لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى تهجير الفلسطينيين نحو الأردن ومصر.وأكد رئيس جمعية أنصار فلسطين بشير خضري، أن منظمتهم دعت كل الطلبة والتونسيين للمشاركة في مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة، يوم السبت المقبل، رفضا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.وقال خضري في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن شعار المسيرة سيكون "لا للتهجير"، وسيتضمن مطالب للدولة التونسية برحيل السفير الأمريكي من تونس".وتابع: "أقترح على الرئيس ترامب عوض تهجير الفلسطينيين أن يهجر الإسرائيليين الذين قدموا من الشتات الأوروبي واستوطنوا في فلسطين".كما أشار إلى أن الشعب الفلسطيني الذي وقف في وجه العدو طيلة أكثر من سنة ونصف لن يرضخ لخطة الرئيس الأمريكي ويغادر أرضه التي قال عنها بأنها "أرض البقاء".وذكّر رئيس الجمعية بالموقف التونسي الداعم للشعب الفلسطيني ورفضها القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.كما أوضح أن التونسيين لن يتوقفوا عن المظاهرات في الشوارع ما دام حق الفلسطينيين مهدد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.وبدورها أعلنت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع الخروج في تظاهرة للتنديد "بمشروع التهجير" وللمطالبة بوضع حد لهذه الجريمة، حسب نص البيان الذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يذكر أن وزارة الخارجية التونسية كانت قد أكدت من خلال بيان أصدرته، الثلاثاء، وتحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "رفضها القاطع" لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ولـ"المحاولات الأمريكية اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة بعد عجز الاحتلال عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد في الدفاع عن أرضه".ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترويج لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضته هذه البلدان وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

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