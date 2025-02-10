https://sarabic.ae/20250210/ترامب-يشرح-أسباب-عدم-وجود-حق-العودة-إلى-غزة-للفلسطينيين-وفق-خطته-1097644518.html
ترامب يشرح أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة" للفلسطينيين وفق خطته
ترامب يشرح أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة" للفلسطينيين وفق خطته
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، كاشفا عن أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة". 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T15:00+0000
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وأجاب ترامب خلال مقابلة عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة: "كلا، لن يعودوا لأنهم سيعيشون في أماكن أفضل بكثير".وأضاف: "سنبني تجمعات جيدة لنحو 1.9 مليون شخص، وستكون تجمعات آمنة وبعيدة قليلًا عن المكان الخطر الذي يعيشون فيه حاليًا. يجب أن نفكر في الأمر وكأنه تطوير عقاري من أجل المستقبل".وتابع ترامب: "نمنح مصر والأردن مليارات الدولارات لسنوات، ويمكننا التوصل لاتفاق معهما بشأن نقل الفلسطينيين".وأكد أن "السماح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة هو خطأ كبير"، مضيفا: "فكروا في الأمر كموقع عقاري ضخم، وأمريكا ستتملكه".وكان القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، استنكر، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شراء وامتلاك غزة، معتبرًا أنها تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة.وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
https://sarabic.ae/20250210/الخارجية-الفلسطينية-ترد-على-إعلان-ترامب-بشراء-غزة-1097635606.html
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أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ترامب يشرح أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة" للفلسطينيين وفق خطته
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، كاشفا عن أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة".
وأجاب ترامب خلال مقابلة عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة: "كلا، لن يعودوا لأنهم سيعيشون في أماكن أفضل بكثير".
وتابع: "بعبارة أخرى، أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم، وإذا كانوا يرغبون في العودة فسيستغرق الأمر سنوات قبل أن يصبح (قطاع غزة) مكانًا صالحًا للحياة".
وأضاف: "سنبني تجمعات جيدة لنحو 1.9 مليون شخص، وستكون تجمعات آمنة وبعيدة قليلًا عن المكان الخطر الذي يعيشون فيه حاليًا. يجب أن نفكر في الأمر وكأنه تطوير عقاري من أجل المستقبل".
وتابع ترامب: "نمنح مصر والأردن مليارات الدولارات لسنوات، ويمكننا التوصل لاتفاق معهما بشأن نقل الفلسطينيين".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يوم أمس الأحد: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".
وأكد أن "السماح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة هو خطأ كبير"، مضيفا: "فكروا في الأمر كموقع عقاري ضخم، وأمريكا ستتملكه".
وكان القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، استنكر، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،
بشأن شراء وامتلاك غزة، معتبرًا أنها تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة.
وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى
، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".