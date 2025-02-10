ترامب يشرح أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة" للفلسطينيين وفق خطته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250210/ترامب-يشرح-أسباب-عدم-وجود-حق-العودة-إلى-غزة-للفلسطينيين-وفق-خطته-1097644518.html
ترامب يشرح أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة" للفلسطينيين وفق خطته
ترامب يشرح أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة" للفلسطينيين وفق خطته
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، كاشفا عن أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة". 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T15:00+0000
2025-02-10T15:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c4584a262dff3656f1313969b557543.jpg
وأجاب ترامب خلال مقابلة عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة: "كلا، لن يعودوا لأنهم سيعيشون في أماكن أفضل بكثير".وأضاف: "سنبني تجمعات جيدة لنحو 1.9 مليون شخص، وستكون تجمعات آمنة وبعيدة قليلًا عن المكان الخطر الذي يعيشون فيه حاليًا. يجب أن نفكر في الأمر وكأنه تطوير عقاري من أجل المستقبل".وتابع ترامب: "نمنح مصر والأردن مليارات الدولارات لسنوات، ويمكننا التوصل لاتفاق معهما بشأن نقل الفلسطينيين".وأكد أن "السماح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة هو خطأ كبير"، مضيفا: "فكروا في الأمر كموقع عقاري ضخم، وأمريكا ستتملكه".وكان القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، استنكر، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شراء وامتلاك غزة، معتبرًا أنها تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة.وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
https://sarabic.ae/20250210/الخارجية-الفلسطينية-ترد-على-إعلان-ترامب-بشراء-غزة-1097635606.html
فلسطين المحتلة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d56c4ccf4b78cd207a7e9fc8a51ed2c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ترامب يشرح أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة" للفلسطينيين وفق خطته

15:00 GMT 10.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، كاشفا عن أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة".
وأجاب ترامب خلال مقابلة عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة: "كلا، لن يعودوا لأنهم سيعيشون في أماكن أفضل بكثير".

وتابع: "بعبارة أخرى، أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم، وإذا كانوا يرغبون في العودة فسيستغرق الأمر سنوات قبل أن يصبح (قطاع غزة) مكانًا صالحًا للحياة".

وأضاف: "سنبني تجمعات جيدة لنحو 1.9 مليون شخص، وستكون تجمعات آمنة وبعيدة قليلًا عن المكان الخطر الذي يعيشون فيه حاليًا. يجب أن نفكر في الأمر وكأنه تطوير عقاري من أجل المستقبل".
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
الخارجية الفلسطينية ترد على إعلان ترامب "بشراء غزة"
11:03 GMT
وتابع ترامب: "نمنح مصر والأردن مليارات الدولارات لسنوات، ويمكننا التوصل لاتفاق معهما بشأن نقل الفلسطينيين".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يوم أمس الأحد: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وأكد أن "السماح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة هو خطأ كبير"، مضيفا: "فكروا في الأمر كموقع عقاري ضخم، وأمريكا ستتملكه".
وكان القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، استنكر، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شراء وامتلاك غزة، معتبرًا أنها تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة.
وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала