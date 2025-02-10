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https://sarabic.ae/20250210/الخارجية-الفلسطينية-ترد-على-إعلان-ترامب-بشراء-غزة-1097635606.html
الخارجية الفلسطينية ترد على إعلان ترامب "بشراء غزة"
الخارجية الفلسطينية ترد على إعلان ترامب "بشراء غزة"
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، على تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيقوم "بشراء غزة وامتلاكها، وربما إعطائه أجزاء منها لدول... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T11:03+0000
2025-02-10T11:03+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة، ليست قابلة للبيع أو المساومة، وأن أي أفكار بهذا الشأن تهدف إلى إطالة أمد الصراع واستمرار بقاء نتنياهو في السلطة على حساب معاناة الشعب الفلسطيني والمنطقة واستقرارها".وطالبت الوزارة المجتمع الدولي "بضرورة مواجهة السياسة الاستعمارية العنصرية لإسرائيل وعدم الاكتفاء بالتنديد اللفظي، داعية إلى تفعيل دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.كما أشار بيان "الخارجية الفلسطينية" إلى أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، تسعى لتغطية جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التطهير العرقي، وتدمير قطاع غزة، وتطبيق ذات السياسات على الضفة الغربية. كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تروج لشعارات مفرغة من الواقع وتبتعد عن الحلول السياسية للصراع، مؤكدة عزمها على تنفيذ سياسة التهجير بالقوة، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أمس الأحد: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".وأكد أن "السماح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة هو خطأ كبير"، مضيفا: "فكروا في الأمر كموقع عقاري ضخم، وأمريكا ستتملكه".وكان القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، استنكر، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شراء وامتلاك غزة. معتبرًا أنها تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة.وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
https://sarabic.ae/20250209/مصر-ترد-على-اتهامات-نتنياهو-بمنع-الفلسطينيين-من-مغادرة-غزة-وتحويلها-إلى-سجن-مفتوح-1097623685.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية ترد على إعلان ترامب "بشراء غزة"

11:03 GMT 10.02.2025
© AP Photoفلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
© AP Photo
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ردت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، على تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيقوم "بشراء غزة وامتلاكها، وربما إعطائه أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط من أجل بنائها".
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة، ليست قابلة للبيع أو المساومة، وأن أي أفكار بهذا الشأن تهدف إلى إطالة أمد الصراع واستمرار بقاء نتنياهو في السلطة على حساب معاناة الشعب الفلسطيني والمنطقة واستقرارها".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي "بضرورة مواجهة السياسة الاستعمارية العنصرية لإسرائيل وعدم الاكتفاء بالتنديد اللفظي، داعية إلى تفعيل دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
مصر ترد على اتهامات نتنياهو بمنع الفلسطينيين من مغادرة غزة وتحويلها إلى سجن مفتوح
أمس, 20:59 GMT
كما أشار بيان "الخارجية الفلسطينية" إلى أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، تسعى لتغطية جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التطهير العرقي، وتدمير قطاع غزة، وتطبيق ذات السياسات على الضفة الغربية. كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تروج لشعارات مفرغة من الواقع وتبتعد عن الحلول السياسية للصراع، مؤكدة عزمها على تنفيذ سياسة التهجير بالقوة، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أمس الأحد: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".
وأكد أن "السماح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة هو خطأ كبير"، مضيفا: "فكروا في الأمر كموقع عقاري ضخم، وأمريكا ستتملكه".
وكان القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، استنكر، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شراء وامتلاك غزة. معتبرًا أنها تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة.
وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
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