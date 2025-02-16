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‌‏وزير خارجية مصر لوفد أمريكي: ننسق مع السلطة الفلسطينية ودول عربية وإسلامية لإعمار غزة
‌‏وزير خارجية مصر لوفد أمريكي: ننسق مع السلطة الفلسطينية ودول عربية وإسلامية لإعمار غزة
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، "بالتفاعل النشط بين مصر والكونغرس الأمريكي"، مثنيا على الدور الذى لعبته الإدارة الأمريكية الحالية فى... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T14:20+0000
2025-02-16T14:20+0000
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وقالت الخارجية المصرية، في يبان لها، إن الوزير عبد العاطي، استقبل وفدا من مجلس النواب الأمريكي بقيادة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية النائب داريل عيسي من كاليفورنيا، مشيرة إلى أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة.وقدم وزير الخارجية المصري، شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، مبرزا الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسري بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع.واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، منوها في هذا السياق أن التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي.وشدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى لإخراج الصراع من دورات العنف المتكررة، مشيرا إلى أهمية إقامة دولة مستقلة بوحدة الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك استنادا لحل الدولتين.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، في وقت سابق اليوم، على أهمية البدء في إعادة إعمار غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، لافتا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.كما شدد السيسي خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، عبّر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة". كما "أبدى لاودر تأييده لما ذكره الرئيس المصري، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديرا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
https://sarabic.ae/20250216/السيسي-يستقبل-ولي-عهد-الأردن-لبحث-التطورات-في-فلسطين-1097828146.html
https://sarabic.ae/20250213/ملك-الأردن-يوجه-رسالة-إلى-شعبه-بعد-محادثاته-مع-ترامب-1097753428.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‌‏وزير خارجية مصر لوفد أمريكي: ننسق مع السلطة الفلسطينية ودول عربية وإسلامية لإعمار غزة

14:20 GMT 16.02.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs‌‏وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل وفد من مجلس النواب الأمريكي في القاهرة
‌‏وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل وفد من مجلس النواب الأمريكي في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أشاد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، "بالتفاعل النشط بين مصر والكونغرس الأمريكي"، مثنيا على الدور الذى لعبته الإدارة الأمريكية الحالية فى التوصل لاتفاق وقف النار فى قطاع غزة.
وقالت الخارجية المصرية، في يبان لها، إن الوزير عبد العاطي، استقبل وفدا من مجلس النواب الأمريكي بقيادة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية النائب داريل عيسي من كاليفورنيا، مشيرة إلى أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة.
وقدم وزير الخارجية المصري، شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، مبرزا الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسري بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
السيسي يستقبل ولي عهد الأردن لبحث التطورات في فلسطين
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واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، منوها في هذا السياق أن التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي.
وشدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى لإخراج الصراع من دورات العنف المتكررة، مشيرا إلى أهمية إقامة دولة مستقلة بوحدة الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك استنادا لحل الدولتين.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، في وقت سابق اليوم، على أهمية البدء في إعادة إعمار غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، لافتا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.
كما شدد السيسي خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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من ناحيته، عبّر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة".
كما "أبدى لاودر تأييده لما ذكره الرئيس المصري، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديرا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
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