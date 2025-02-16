https://sarabic.ae/20250216/الرئيس-المصري-يستقبل-رئيس-الكونغرس-اليهودي-العالمي-ماذا-دار-في-اللقاء-بشأن-غزة؟-1097825978.html
الرئيس المصري يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي.. ماذا دار في اللقاء بشأن غزة؟
الرئيس المصري يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي.. ماذا دار في اللقاء بشأن غزة؟
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، في القاهرة، اليوم الأحد، على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T10:28+0000
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كما شدد السيسي خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، عبّر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة".كما "أبدى لاودر تأييده لما ذكره الرئيس المصري، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديرا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.كما أشار رونالد لاودر إلى "سعادته بزيارة مصر، وأن اللقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان ممتازا ومفيدا، مؤكدا على أهمية مصر، وأن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة، وأن الكونغرس اليهودي العالمي يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس المصري يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي.. ماذا دار في اللقاء بشأن غزة؟
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، في القاهرة، اليوم الأحد، على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، لافتا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.
كما شدد السيسي خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
من ناحيته، عبّر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة".
كما "أبدى لاودر تأييده لما ذكره الرئيس المصري، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديرا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
ولفت رئيس الكونغرس اليهودي العالمي كذلك إلى "تطلعه للمقترح المصري/العربي بشأن غزة، وشدد على أن السلام هو الأمل وأنه يتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين".
كما أشار رونالد لاودر إلى "سعادته بزيارة مصر، وأن اللقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان ممتازا ومفيدا، مؤكدا على أهمية مصر، وأن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة، وأن الكونغرس اليهودي العالمي يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة
بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".