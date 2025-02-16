https://sarabic.ae/20250216/السيسي-يستقبل-ولي-عهد-الأردن-لبحث-التطورات-في-فلسطين-1097828146.html

السيسي يستقبل ولي عهد الأردن لبحث التطورات في فلسطين

السيسي يستقبل ولي عهد الأردن لبحث التطورات في فلسطين

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، في لقاء تناول تعزيز العلاقات... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T12:06+0000

2025-02-16T12:06+0000

2025-02-16T12:06+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الأردن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e65b87743d2aeed155636d752527dc0c.jpg

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية.وبحسب بيان رئاسة الجهورية المصرية، فقد أكد ولي عهد الأردن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في تثبيت وقف إطلاق النار وحقن الدماء واستعادة الهدوء في المنطقة.واتفق الجانبان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما أكد ولي عهد الأردن دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على دعم الأردن للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية، وضرورة خروجها بإجماع عربي.من جانبه، حذر الرئيس السيسي وولي عهد الأردن من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أن إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يعد الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.كما ناقش الجانبان الأوضاع في سوريا، حيث أكدا على حرص البلدين على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق، أكد السيسي، خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، في القاهرة، اليوم الأحد، على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، لافتا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.كما شدد السيسي خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، عبّر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة".

https://sarabic.ae/20250214/وزير-أردني-سابق-الملك-عبد-الله-رفض-أي-تدخل-إعلامي-خلال-لقائه-مع-ترامب-ومبدأ-التهجير-مرفوض--1097775802.html

https://sarabic.ae/20250213/ملك-الأردن-يوجه-رسالة-إلى-شعبه-بعد-محادثاته-مع-ترامب-1097753428.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الأخبار