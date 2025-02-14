https://sarabic.ae/20250214/وزير-أردني-سابق-الملك-عبد-الله-رفض-أي-تدخل-إعلامي-خلال-لقائه-مع-ترامب-ومبدأ-التهجير-مرفوض--1097775802.html

وزير أردني سابق: الملك عبد الله رفض أي تدخل إعلامي خلال لقائه مع ترامب ومبدأ التهجير مرفوض

وزير أردني سابق: الملك عبد الله رفض أي تدخل إعلامي خلال لقائه مع ترامب ومبدأ التهجير مرفوض

سبوتنيك عربي

أكد سعيد المصري، الوزير الأردني السابق، أن "الترتيبات التي تم الاتفاق عليها قبل اللقاء بين جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T12:41+0000

2025-02-14T12:41+0000

2025-02-14T12:41+0000

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وأضاف المصري أن "الهدف من هذا الترتيب كان إتاحة الفرصة لحوار هادئ دون وجود تدخل إعلامي، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل المسؤولين المعنيين". وقال المصري في تصريحاته: "كان هناك اتفاق مسبق على أن لا يظهر الإعلام أثناء اللقاء، وقد تم إبلاغ جميع ممثلي الإعلام بعدم الحضور، بما في ذلك شبكة "بي بي سي"، التي تلقت إخطارًا رسميًا بهذا القرار".وأوضح المصري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما حدث بعد ذلك من خرق لهذا الاتفاق ودخول الإعلام لا يتعلق بالمواقف السياسية المتباينة، بل يعود إلى مفاجأة غير متوقعة، حيث تم السماح للإعلام بالدخول رغم الاتفاق الواضح في البداية". وأضاف أن "قضية التهجير تعد مبدأ ثابتًا في الموقف الأردني"، مشيرًا إلى أن "الموقف المبدئي لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يعبر عن مواقف الشعب الأردني، يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير السكان أو وضع اليد على الأراضي في غزة".وأشار الدبلوماسي الأردني إلى أن "الرضا الشعبي الأردني كان بمثابة تعبير طوعي عن دعم الملك بعد الحملة الإعلامية التي تعرض لها"، موضحًا أن "هذا الدعم كان خطوة مهمة لدحض أي محاولات للإحراج". وأكد أن "جلالة الملك استطاع أن يتفادى أي نقطة تصادم مع الرئيس الأمريكي، على الرغم من صعوبة الموضوع". وقال: "الملك استطاع بذكاء شديد أن يتجنب أي إحراج وأبدع في توجيه رسالة واضحة دون تصادم، وذلك باستخدام كلمات موزونة وحكيمة".وعن موقف الرئيس الأمريكي، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "الرئيس دونالد ترامب قد أعرب عن تفهمه لموقف الملك، وقدم له عذرًا على الرفض القاطع لمشاريع التهجير"، مشيرًا إلى أن "هذا الرفض كان دبلوماسيًا بامتياز وأوصل الرسالة بشكل قوي".وشدد المصري على أن "قضية الشعب الفلسطيني تظل أعدل قضية في العالم، وأن إنهاء هذه القضية بتلك الطريقة، وخصوصًا بمشاركة الأردن فيها، أمر مرفوض تمامًا من قبل المملكة الاردنية". وأضاف: "الأردن لن يكون طرفًا في تصفية هذه القضية، ولن يقبل بأي حلول مجحفة تمس حقوق الفلسطينيين".وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": الملك عبد الله أسس لنموذج جديد من الحوار مع ترامبرئيس الوزراء الأردني: نعمل مع مصر والأشقاء العرب لصياغة موقف موحد لإعادة إعمار غزة

https://sarabic.ae/20250213/ملك-الأردن-يوجه-رسالة-إلى-شعبه-بعد-محادثاته-مع-ترامب-1097753428.html

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