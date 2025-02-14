وزير أردني سابق: الملك عبد الله رفض أي تدخل إعلامي خلال لقائه مع ترامب ومبدأ التهجير مرفوض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250214/وزير-أردني-سابق-الملك-عبد-الله-رفض-أي-تدخل-إعلامي-خلال-لقائه-مع-ترامب-ومبدأ-التهجير-مرفوض--1097775802.html
وزير أردني سابق: الملك عبد الله رفض أي تدخل إعلامي خلال لقائه مع ترامب ومبدأ التهجير مرفوض
وزير أردني سابق: الملك عبد الله رفض أي تدخل إعلامي خلال لقائه مع ترامب ومبدأ التهجير مرفوض
سبوتنيك عربي
أكد سعيد المصري، الوزير الأردني السابق، أن "الترتيبات التي تم الاتفاق عليها قبل اللقاء بين جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T12:41+0000
2025-02-14T12:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085339919_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_d2bce80ce866c08c8c11290e804864a5.jpg
وأضاف المصري أن "الهدف من هذا الترتيب كان إتاحة الفرصة لحوار هادئ دون وجود تدخل إعلامي، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل المسؤولين المعنيين". وقال المصري في تصريحاته: "كان هناك اتفاق مسبق على أن لا يظهر الإعلام أثناء اللقاء، وقد تم إبلاغ جميع ممثلي الإعلام بعدم الحضور، بما في ذلك شبكة "بي بي سي"، التي تلقت إخطارًا رسميًا بهذا القرار".وأوضح المصري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما حدث بعد ذلك من خرق لهذا الاتفاق ودخول الإعلام لا يتعلق بالمواقف السياسية المتباينة، بل يعود إلى مفاجأة غير متوقعة، حيث تم السماح للإعلام بالدخول رغم الاتفاق الواضح في البداية". وأضاف أن "قضية التهجير تعد مبدأ ثابتًا في الموقف الأردني"، مشيرًا إلى أن "الموقف المبدئي لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يعبر عن مواقف الشعب الأردني، يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير السكان أو وضع اليد على الأراضي في غزة".وأشار الدبلوماسي الأردني إلى أن "الرضا الشعبي الأردني كان بمثابة تعبير طوعي عن دعم الملك بعد الحملة الإعلامية التي تعرض لها"، موضحًا أن "هذا الدعم كان خطوة مهمة لدحض أي محاولات للإحراج". وأكد أن "جلالة الملك استطاع أن يتفادى أي نقطة تصادم مع الرئيس الأمريكي، على الرغم من صعوبة الموضوع". وقال: "الملك استطاع بذكاء شديد أن يتجنب أي إحراج وأبدع في توجيه رسالة واضحة دون تصادم، وذلك باستخدام كلمات موزونة وحكيمة".وعن موقف الرئيس الأمريكي، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "الرئيس دونالد ترامب قد أعرب عن تفهمه لموقف الملك، وقدم له عذرًا على الرفض القاطع لمشاريع التهجير"، مشيرًا إلى أن "هذا الرفض كان دبلوماسيًا بامتياز وأوصل الرسالة بشكل قوي".وشدد المصري على أن "قضية الشعب الفلسطيني تظل أعدل قضية في العالم، وأن إنهاء هذه القضية بتلك الطريقة، وخصوصًا بمشاركة الأردن فيها، أمر مرفوض تمامًا من قبل المملكة الاردنية". وأضاف: "الأردن لن يكون طرفًا في تصفية هذه القضية، ولن يقبل بأي حلول مجحفة تمس حقوق الفلسطينيين".وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": الملك عبد الله أسس لنموذج جديد من الحوار مع ترامبرئيس الوزراء الأردني: نعمل مع مصر والأشقاء العرب لصياغة موقف موحد لإعادة إعمار غزة
https://sarabic.ae/20250213/ملك-الأردن-يوجه-رسالة-إلى-شعبه-بعد-محادثاته-مع-ترامب-1097753428.html
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يوجه-كلمة-لشعب-الأردن-عن-الملك-عبد-الله-1097731724.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085339919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_deb55b4b6a69188e2ba3c97780b628cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

وزير أردني سابق: الملك عبد الله رفض أي تدخل إعلامي خلال لقائه مع ترامب ومبدأ التهجير مرفوض

12:41 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Lisa Leutnerالعلم الأردني
العلم الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبر
حصري
أكد سعيد المصري، الوزير الأردني السابق، أن "الترتيبات التي تم الاتفاق عليها قبل اللقاء بين جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت واضحة، حيث كانت تشمل استبعاد الإعلام بشكل كامل خلال الفترة التي يلتقي فيها جلالة الملك مع الرئيس الأمريكي".
وأضاف المصري أن "الهدف من هذا الترتيب كان إتاحة الفرصة لحوار هادئ دون وجود تدخل إعلامي، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل المسؤولين المعنيين". وقال المصري في تصريحاته: "كان هناك اتفاق مسبق على أن لا يظهر الإعلام أثناء اللقاء، وقد تم إبلاغ جميع ممثلي الإعلام بعدم الحضور، بما في ذلك شبكة "بي بي سي"، التي تلقت إخطارًا رسميًا بهذا القرار".
وأوضح المصري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما حدث بعد ذلك من خرق لهذا الاتفاق ودخول الإعلام لا يتعلق بالمواقف السياسية المتباينة، بل يعود إلى مفاجأة غير متوقعة، حيث تم السماح للإعلام بالدخول رغم الاتفاق الواضح في البداية". وأضاف أن "قضية التهجير تعد مبدأ ثابتًا في الموقف الأردني"، مشيرًا إلى أن "الموقف المبدئي لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يعبر عن مواقف الشعب الأردني، يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير السكان أو وضع اليد على الأراضي في غزة".
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
ملك الأردن يوجه رسالة إلى شعبه بعد محادثاته مع ترامب
أمس, 15:02 GMT

وأكد المصري أن "الوضع الحالي يشير إلى تضامن عربي قوي مع الموقف الأردني الرافض لهذه المشاريع"، وقال: "الجميع يعرف موقف الأردن الثابت في رفض أي محاولات لتهجير سكان وأهالي غزة، ونحن نعتبر أن هذا مشروع مرفوض جملة وتفصيلاً"، وأضاف أن "هناك إمكانية لمواجهة هذا المشروع في حال كانت هناك أي أعمال عسكرية إسرائيلية بضوء أخضر أمريكي، وهو ما سيؤدي إلى كارثة كبيرة في المنطقة".

وأشار الدبلوماسي الأردني إلى أن "الرضا الشعبي الأردني كان بمثابة تعبير طوعي عن دعم الملك بعد الحملة الإعلامية التي تعرض لها"، موضحًا أن "هذا الدعم كان خطوة مهمة لدحض أي محاولات للإحراج". وأكد أن "جلالة الملك استطاع أن يتفادى أي نقطة تصادم مع الرئيس الأمريكي، على الرغم من صعوبة الموضوع". وقال: "الملك استطاع بذكاء شديد أن يتجنب أي إحراج وأبدع في توجيه رسالة واضحة دون تصادم، وذلك باستخدام كلمات موزونة وحكيمة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
ترامب يوجه كلمة للشعب الأردني عن الملك عبد الله
12 فبراير, 21:19 GMT
وعن موقف الرئيس الأمريكي، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "الرئيس دونالد ترامب قد أعرب عن تفهمه لموقف الملك، وقدم له عذرًا على الرفض القاطع لمشاريع التهجير"، مشيرًا إلى أن "هذا الرفض كان دبلوماسيًا بامتياز وأوصل الرسالة بشكل قوي".
وشدد المصري على أن "قضية الشعب الفلسطيني تظل أعدل قضية في العالم، وأن إنهاء هذه القضية بتلك الطريقة، وخصوصًا بمشاركة الأردن فيها، أمر مرفوض تمامًا من قبل المملكة الاردنية". وأضاف: "الأردن لن يكون طرفًا في تصفية هذه القضية، ولن يقبل بأي حلول مجحفة تمس حقوق الفلسطينيين".
وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": الملك عبد الله أسس لنموذج جديد من الحوار مع ترامب
رئيس الوزراء الأردني: نعمل مع مصر والأشقاء العرب لصياغة موقف موحد لإعادة إعمار غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала