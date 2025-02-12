https://sarabic.ae/20250212/وزير-أردني-سابق-لـسبوتنيك-الملك-عبد-الله-أسس-لنموذج-جديد-من-الحوار-مع-ترامب-1097709808.html
وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": الملك عبد الله أسس لنموذج جديد من الحوار مع ترامب
وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": الملك عبد الله أسس لنموذج جديد من الحوار مع ترامب
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور حازم قشوع، الوزير وعضو البرلمان الأردني السابق، أن لقاء الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل تحولا مهما نحو الحوار بدلا من... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T11:31+0000
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وأشار قشوع إلى أن هذا اللقاء يعد بداية إيجابية، خاصة بعد 15 شهرا من تصعيد عسكري وصفه بأنه حملة تدمير غير مسبوقة استهدفت فلسطين أرضا وشعبا.وأوضح قشوع، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الملك عبد الله الثاني أكّد خلال اللقاء على ثوابت الأردن في التعامل مع القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رفض التهجير القسري، وضرورة أن تكون أي قرارات أو مقترحات ضمن الحاضنة العربية.وأضاف الوزير السابق أن موقف ترامب يختلف عن التوجهات الدولية والأممية، حيث أن القانون الدولي يؤكد بوضوح أن حدود الدولة الفلسطينية يجب أن تكون على خطوط الرابع من حزيران 1967، وهو ما يستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947، والذي نصّ على إقامة دولتين متجاورتين: إسرائيل ودولة عربية تشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.وتابع: "الملك عبد الله كان حاسما وواضحا في تأكيد هذا الموقف خلال لقائه العلني مع ترامب، معتبراً أن هناك الآن هامشا سياسيا جديدا قد يسمح بإيجاد مخرج للحرب، رغم استمرار التهديدات الأمريكية بإعادة التصعيد في حال عدم امتثال حركة حماس لبعض الشروط المتعلقة بملف المحتجزين".ولفت قشوع إلى أن اللقاء بين الملك عبد الله وترامب أسهم في كسر حالة الجمود التي سادت الحوار بشأن القضية الفلسطينية.وختم قشوع حديثه بالتأكيد أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات مهمة، في حال نجحت الجهود السياسية والدبلوماسية في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، وتأمين دعم دولي يفضي إلى تسوية عادلة ومستدامة.
https://sarabic.ae/20250211/العاهل-الأردني-العرب-سيأتون-إلى-واشنطن-للرد-على-خطة-ترامب-بشأن-تهجير-أهالي-غزة-1097690250.html
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حصري, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": الملك عبد الله أسس لنموذج جديد من الحوار مع ترامب
حصري
أكد الدكتور حازم قشوع، الوزير وعضو البرلمان الأردني السابق، أن لقاء الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل تحولا مهما نحو الحوار بدلا من السجال الميداني والصراعات.
وأشار قشوع إلى أن هذا اللقاء يعد بداية إيجابية، خاصة بعد 15 شهرا من تصعيد عسكري وصفه بأنه حملة تدمير غير مسبوقة استهدفت فلسطين أرضا وشعبا.
ورغم التباين الواضح في مواقف الجانبين، إلا أن قشوع يرى أن هذه النقطة الحوارية تشكل أساسا يمكن البناء عليه في المستقبل.
وأوضح قشوع، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن الملك عبد الله الثاني أكّد خلال اللقاء على ثوابت الأردن في التعامل مع القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رفض التهجير القسري، وضرورة أن تكون أي قرارات أو مقترحات ضمن الحاضنة العربية.
وأضاف الوزير السابق أن موقف ترامب يختلف عن التوجهات الدولية والأممية، حيث أن القانون الدولي يؤكد بوضوح أن حدود الدولة الفلسطينية يجب أن تكون على خطوط الرابع من حزيران 1967، وهو ما يستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947، والذي نصّ على إقامة دولتين متجاورتين: إسرائيل ودولة عربية تشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وتابع: "الملك عبد الله
كان حاسما وواضحا في تأكيد هذا الموقف خلال لقائه العلني مع ترامب، معتبراً أن هناك الآن هامشا سياسيا جديدا قد يسمح بإيجاد مخرج للحرب، رغم استمرار التهديدات الأمريكية بإعادة التصعيد في حال عدم امتثال حركة حماس لبعض الشروط المتعلقة بملف المحتجزين".
ولفت قشوع إلى أن اللقاء بين الملك عبد الله وترامب أسهم في كسر حالة الجمود التي سادت الحوار بشأن القضية الفلسطينية.
وشدد الوزير السابق على أن هناك تعويلا كبيرا على الدور الروسي في إعادة تشكيل المعادلة الجيوسياسية، لافتًا إلى أهمية اللقاء المرتقب بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، والذي قد يسفر عن تفاهمات جديدة تصب في صالح القضية الفلسطينية.
وختم قشوع حديثه بالتأكيد أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات مهمة، في حال نجحت الجهود السياسية والدبلوماسية في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، وتأمين دعم دولي يفضي إلى تسوية عادلة ومستدامة.