https://sarabic.ae/20250215/بث-مباشر-لعملية-التبادل-السادسة-بين-حماس-وإسرائيل-فيديو-1097796257.html

"حماس" تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

"حماس" تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

انتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب حركة حماس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه لثلاثة أسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T07:50+0000

2025-02-15T07:50+0000

2025-02-15T09:07+0000

العالم العربي

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b62e69f876465c1fd9dbe8d14b4eede4.jpg

وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.وبدورها، أشارت حماس إلى أن "استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".بدأت، صباح اليوم، إجراءات عميلة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتعتبر عملية التبادل هذه السادسة، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير الماضي، حيث أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن في وقت سابق.

إسرائيل

فلسطين المحتلة

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة