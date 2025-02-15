"حماس" تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
07:50 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 09:07 GMT 15.02.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتسليم الأسرى لدى حماس
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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انتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب حركة حماس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه لثلاثة أسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.
وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.
📹بدء مراسم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليبن وصعودهم إلى المنصة لاستكمال إجراءات تسليهم للصليب الأحمر. pic.twitter.com/pQIP8V5Mkq— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 15, 2025
وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.
📹 وصول الصليب الأحمر إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين في خان يونس— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 15, 2025
انتشرت مشاهد للحظة وصول سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة_ ألكسندر تروفانوف وساغي ديكل حن ويائير هورن_ في خان يونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/Ef0AWCwuF6
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.
وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إنه تم تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بالمركبة التي استولت عليها في 7 أكتوبر 2023.
وبدورها، أشارت حماس إلى أن "استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".
بدأت، صباح اليوم، إجراءات عميلة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتعتبر عملية التبادل هذه السادسة، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير الماضي، حيث أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن في وقت سابق.