https://sarabic.ae/20250217/حماس-تنفي-عبر-سبوتنيك-الحديث-عن-إرسال-رسالة-تبدي-فيها-استعدادها-لتسليم-غزة-للسلطة-الفلسطينية-1097863006.html

"حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" الحديث عن إرسال رسالة تبدي فيها استعدادها تسليم غزة للسلطة الفلسطينية

"حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" الحديث عن إرسال رسالة تبدي فيها استعدادها تسليم غزة للسلطة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

نفى أيمن شنّاعة، عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "تكون الحركة قد أرسلت رسالة مضمونها استعدادها تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية أو... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T11:17+0000

2025-02-17T11:17+0000

2025-02-17T11:17+0000

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وقال المسؤول في الحركة: "حماس مكون أساسي وهي التي دافعت عن غزة وتحملت مسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني، طوال الفترة الماضية"، وأوضح أن "حماس لا يمكن أن تُستنثى أو تستثني أي جهة من إدارة غزة".وشدّد على أنه "من المبكر الحديث عن تسليم كامل للسلطة في غزة"، مؤكدًا أن "المؤسسات الفلسطينية يجب أن تضم كافة المكونات الفلسطينية"، وأضاف: "يجب أن تكون هناك لجان مجتمعية ولجنة إسناد وطني تضم كفاءات من جميع المكونات الفلسطينية".وتطرق ضيف "سبوتنيك" إلى "المبادرات التي كانت قد أُطلقت لإنهاء الانقسام الفلسطيني"، مؤكدًا أن "الجميع يعلم أن الدول التي أجرت مبادرات حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني تعلم أن "حماس" كانت منفتحة على إعادة توحيد الصف الفلسطيني"، لافتًا إلى أن "الوحدة الفلسطينية هي السبيل لمواجهة المشاريع الخارجية، وفي مقدمتها مشروع ترامب، الذي يستهدف تهجير سكان قطاع غزة".وفي ما يخص التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، أكد شنّاعة أن "حماس متمسكة بكافة بنود الاتفاقات التي تم التفاهم عليها، بما في ذلك إطلاق 3 من الأسرى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "حماس قد تلقت ضمانات حقيقية من مصر وقطر، وأيضًا من الإدارة الأمريكية لتنفيذ بنود الاتفاق"، وأردف: "نصرّ على تنفيذ كل بنود الاتفاق ونحن متمسكون بها"، مضيفًا أن "العدو الإسرائيلي مجبر على استكمال هذه التفاهمات بعد أن تكبد خسائر كبيرة في غزة".وتحدث شنّاعة عن وقف إطلاق النار، الذي تم فرضه في غزة، مشيرًا إلى أن "العدو الإسرائيلي كان مجبرًا على التوقف بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها في القطاع"، وأنه "غير مستعد للعودة إلى هذا السيناريو"، مؤكدًا أن "الشعارات التي تُطلق في الكيان الإسرائيلي هي للاستهلاك المحلي فقط".ولفت شنّاعة إلى أن "خطة التهجير لا ترتبط بوجود حماس من عدمه"، وشدّد على أن "هذه الخطة تستهدف كل الشعب الفلسطيني، وحماس هي مكون أساسي للشعب الفلسطيني". وأوضح أن "الهدف الرئيسي من الحرب الأخيرة كان القضاء على حماس"، مؤكدًا أن "حماس ستواصل كشف تفاصيل هذه الحروب بكل وضوح".وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "وجود حركة حماس في قطاع غزة أمر ضروري، وأن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة". وأضاف: "المفاوضات مع إسرائيل لن تؤدي إلى انسحابها من الأراضي المحتلة، والمقاومة الفلسطينية لن تسلم سلاحها، بل ستقوم بتطويره"، وأكد أن "معركتنا مع هذا العدو طويلة".

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https://sarabic.ae/20250215/متحدث-باسم-حماس-إسرائيل-ليس-أمامها-إلا-الالتزام-بالاتفاق---1097805972.html

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