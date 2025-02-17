https://sarabic.ae/20250217/حماس-تنفي-عبر-سبوتنيك-الحديث-عن-إرسال-رسالة-تبدي-فيها-استعدادها-لتسليم-غزة-للسلطة-الفلسطينية-1097863006.html
"حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" الحديث عن إرسال رسالة تبدي فيها استعدادها تسليم غزة للسلطة الفلسطينية
"حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" الحديث عن إرسال رسالة تبدي فيها استعدادها تسليم غزة للسلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
نفى أيمن شنّاعة، عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "تكون الحركة قد أرسلت رسالة مضمونها استعدادها تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية أو... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T11:17+0000
2025-02-17T11:17+0000
2025-02-17T11:17+0000
تقارير سبوتنيك
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وقال المسؤول في الحركة: "حماس مكون أساسي وهي التي دافعت عن غزة وتحملت مسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني، طوال الفترة الماضية"، وأوضح أن "حماس لا يمكن أن تُستنثى أو تستثني أي جهة من إدارة غزة".وشدّد على أنه "من المبكر الحديث عن تسليم كامل للسلطة في غزة"، مؤكدًا أن "المؤسسات الفلسطينية يجب أن تضم كافة المكونات الفلسطينية"، وأضاف: "يجب أن تكون هناك لجان مجتمعية ولجنة إسناد وطني تضم كفاءات من جميع المكونات الفلسطينية".وتطرق ضيف "سبوتنيك" إلى "المبادرات التي كانت قد أُطلقت لإنهاء الانقسام الفلسطيني"، مؤكدًا أن "الجميع يعلم أن الدول التي أجرت مبادرات حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني تعلم أن "حماس" كانت منفتحة على إعادة توحيد الصف الفلسطيني"، لافتًا إلى أن "الوحدة الفلسطينية هي السبيل لمواجهة المشاريع الخارجية، وفي مقدمتها مشروع ترامب، الذي يستهدف تهجير سكان قطاع غزة".وفي ما يخص التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، أكد شنّاعة أن "حماس متمسكة بكافة بنود الاتفاقات التي تم التفاهم عليها، بما في ذلك إطلاق 3 من الأسرى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "حماس قد تلقت ضمانات حقيقية من مصر وقطر، وأيضًا من الإدارة الأمريكية لتنفيذ بنود الاتفاق"، وأردف: "نصرّ على تنفيذ كل بنود الاتفاق ونحن متمسكون بها"، مضيفًا أن "العدو الإسرائيلي مجبر على استكمال هذه التفاهمات بعد أن تكبد خسائر كبيرة في غزة".وتحدث شنّاعة عن وقف إطلاق النار، الذي تم فرضه في غزة، مشيرًا إلى أن "العدو الإسرائيلي كان مجبرًا على التوقف بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها في القطاع"، وأنه "غير مستعد للعودة إلى هذا السيناريو"، مؤكدًا أن "الشعارات التي تُطلق في الكيان الإسرائيلي هي للاستهلاك المحلي فقط".ولفت شنّاعة إلى أن "خطة التهجير لا ترتبط بوجود حماس من عدمه"، وشدّد على أن "هذه الخطة تستهدف كل الشعب الفلسطيني، وحماس هي مكون أساسي للشعب الفلسطيني". وأوضح أن "الهدف الرئيسي من الحرب الأخيرة كان القضاء على حماس"، مؤكدًا أن "حماس ستواصل كشف تفاصيل هذه الحروب بكل وضوح".وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "وجود حركة حماس في قطاع غزة أمر ضروري، وأن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة". وأضاف: "المفاوضات مع إسرائيل لن تؤدي إلى انسحابها من الأراضي المحتلة، والمقاومة الفلسطينية لن تسلم سلاحها، بل ستقوم بتطويره"، وأكد أن "معركتنا مع هذا العدو طويلة".
https://sarabic.ae/20250216/إعلام-حماس-تتجاوب-مع-جهود-مصرية-لإنشاء-لجنة-الإسناد-في-غزة-1097816995.html
https://sarabic.ae/20250215/متحدث-باسم-حماس-إسرائيل-ليس-أمامها-إلا-الالتزام-بالاتفاق---1097805972.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم
"حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" الحديث عن إرسال رسالة تبدي فيها استعدادها تسليم غزة للسلطة الفلسطينية
حصري
نفى أيمن شنّاعة، عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية في لبنان، أن "تكون الحركة قد أرسلت رسالة مضمونها استعدادها تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية أو لمنظمة التحرير"، مشيرًا إلى أن "الحديث عن انسحاب الحركة من البعد السياسي أو الميداني في غزة، هو أمر غير دقيق".
وقال المسؤول في الحركة: "حماس مكون أساسي وهي التي دافعت عن غزة وتحملت مسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني، طوال الفترة الماضية"، وأوضح أن "حماس لا يمكن أن تُستنثى أو تستثني أي جهة من إدارة غزة".
وأشار شنّاعة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "إذا تم التفاهم على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي، فقد يتم مشاركة السلطة في إدارة غزة"، لكنه شدد على أن "مشاركة وإشراف السلطة ليس لدينا مانع فيه، لكن موضوع التسليم الكامل ليس له أساس من الصحة، وهذا أمر صعب".
وشدّد على أنه "من المبكر الحديث عن تسليم كامل للسلطة في غزة"، مؤكدًا أن "المؤسسات الفلسطينية يجب أن تضم كافة المكونات الفلسطينية"، وأضاف: "يجب أن تكون هناك لجان مجتمعية ولجنة إسناد وطني تضم كفاءات من جميع المكونات الفلسطينية".
وتطرق ضيف "سبوتنيك" إلى "المبادرات التي كانت قد أُطلقت لإنهاء الانقسام الفلسطيني"، مؤكدًا أن "الجميع يعلم أن الدول التي أجرت مبادرات حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني تعلم أن "حماس" كانت منفتحة على إعادة توحيد الصف الفلسطيني"، لافتًا إلى أن "الوحدة الفلسطينية هي السبيل لمواجهة المشاريع الخارجية، وفي مقدمتها مشروع ترامب، الذي يستهدف تهجير سكان قطاع غزة".
وفي ما يخص التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، أكد شنّاعة أن "حماس متمسكة بكافة بنود الاتفاقات التي تم التفاهم عليها، بما في ذلك إطلاق 3 من الأسرى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "حماس قد تلقت ضمانات حقيقية من مصر وقطر، وأيضًا من الإدارة الأمريكية لتنفيذ بنود الاتفاق"، وأردف: "نصرّ على تنفيذ كل بنود الاتفاق ونحن متمسكون بها"، مضيفًا أن "العدو الإسرائيلي مجبر على استكمال هذه التفاهمات بعد أن تكبد خسائر كبيرة في غزة".
أما عن الموقف الأمريكي، فقد اعتبر القيادي في "حماس"، أنه "لا يوجد أي أمل في الإدارة الأمريكية سواء كانت السابقة أو الحالية"، وقال: "زيارة الخارجية الأمريكية تصب في دعم إسرائيل، وهناك تفاهم بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ملف الأسرى، وقد يعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونتنياهو، أنهما يستطيعان استكمال الحرب بعد تسليم الأسرى"، وأضاف: "نتنياهو محرج أمام الداخل الإسرائيلي، ولا نتوقع خيرًا من هذه الإدارة".
وتحدث شنّاعة عن وقف إطلاق النار، الذي تم فرضه في غزة، مشيرًا إلى أن "العدو الإسرائيلي كان مجبرًا على التوقف بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها في القطاع"، وأنه "غير مستعد للعودة إلى هذا السيناريو"، مؤكدًا أن "الشعارات التي تُطلق في الكيان الإسرائيلي هي للاستهلاك المحلي فقط".
كما أعرب شنّاعة عن "تفاؤله بالاجتماع الذي سيُعقد في القاهرة، نهاية الشهر الجاري"، قائلًا: "نعوّل على المواقف العربية التي أُطلقت بوجه تهديدات ترامب"، وأكد أنّ "حماس تأمل أن يخرج هذا الاجتماع بمخرجات حقيقية تفيد الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "أهمية دعم البعد الإنساني في غزة، ودعم موقف عربي موحد ضد مخططات ترامب ونتنياهو".
ولفت شنّاعة إلى أن "خطة التهجير لا ترتبط بوجود حماس من عدمه"، وشدّد على أن "هذه الخطة تستهدف كل الشعب الفلسطيني، وحماس هي مكون أساسي للشعب الفلسطيني". وأوضح أن "الهدف الرئيسي من الحرب الأخيرة كان القضاء على حماس"، مؤكدًا أن "حماس ستواصل كشف تفاصيل هذه الحروب بكل وضوح".
وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "وجود حركة حماس في قطاع غزة أمر ضروري، وأن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة". وأضاف: "المفاوضات مع إسرائيل لن تؤدي إلى انسحابها من الأراضي المحتلة، والمقاومة الفلسطينية لن تسلم سلاحها، بل ستقوم بتطويره"، وأكد أن "معركتنا مع هذا العدو طويلة".