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https://sarabic.ae/20250216/إعلام-حماس-تتجاوب-مع-جهود-مصرية-لإنشاء-لجنة-الإسناد-في-غزة-1097816995.html
إعلام: "حماس" تتجاوب مع جهود مصرية لإنشاء "لجنة الإسناد" في غزة
إعلام: "حماس" تتجاوب مع جهود مصرية لإنشاء "لجنة الإسناد" في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع وقريب من حركة "حماس" أن الحركة "تجاوبت مع الجهود المصرية". 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T00:53+0000
2025-02-16T00:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى
مصر
حركة حماس
السلطة الفلسطينية
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وأضافت التقارير التي نشرتها قناة "الشرق" السعودية، أن حماس وافقت قبل عدة أسابيع على اقتراح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية التي يفترض أن تُشكل من شخصيات متخصصة ومستقلة (لجنة تكنوقراط)، من دون مشاركة ممثلين للفصائل الفلسطينية.وكان مصدر مصري أعلن، في وقت سابق أمس السبت، أن حركة حماس لن تشارك في إدارة قطاع غزة في الفترة المقبلة.وكشف المصدر المطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن وجود اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب عن تقديره للدعم المطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقرارات الإسرائيلية بشأن قطاع غزة، بعد الإفراج عن ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في وقت سابق من أمس.وذكر مكتب نتنياهو في بيان له، مساء أمس السبت، أن "الموقف الحازم للرئيس ترامب أدى إلى إطلاق سراح ثلاثة من رهائننا اليوم، رغم رفض حماس إطلاق سراحهم مسبقا".
https://sarabic.ae/20250215/مصدر-مصري-حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1097810640.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, مصر, حركة حماس, السلطة الفلسطينية
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, مصر, حركة حماس, السلطة الفلسطينية

إعلام: "حماس" تتجاوب مع جهود مصرية لإنشاء "لجنة الإسناد" في غزة

00:53 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة
كتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع وقريب من حركة "حماس" أن الحركة "تجاوبت مع الجهود المصرية".
وأضافت التقارير التي نشرتها قناة "الشرق" السعودية، أن حماس وافقت قبل عدة أسابيع على اقتراح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية التي يفترض أن تُشكل من شخصيات متخصصة ومستقلة (لجنة تكنوقراط)، من دون مشاركة ممثلين للفصائل الفلسطينية.
‎وبحسب التقارير فإن، "حماس تطالب حركة فتح بالموافقة على تشكيل اللجنة التي ستكون مهمتها الإشراف على كل ما يتعلق بالمسائل الإغاثية، وإعمار قطاع غزة".
وكان مصدر مصري أعلن، في وقت سابق أمس السبت، أن حركة حماس لن تشارك في إدارة قطاع غزة في الفترة المقبلة.
وكشف المصدر المطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن وجود اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع.
حركة المقاومة الفلسطينية حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مصدر مصري: حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 15:43 GMT
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب عن تقديره للدعم المطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقرارات الإسرائيلية بشأن قطاع غزة، بعد الإفراج عن ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في وقت سابق من أمس.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان له، مساء أمس السبت، أن "الموقف الحازم للرئيس ترامب أدى إلى إطلاق سراح ثلاثة من رهائننا اليوم، رغم رفض حماس إطلاق سراحهم مسبقا".
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