https://sarabic.ae/20250215/مصدر-مصري-حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1097810640.html
مصدر مصري: حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
مصدر مصري: حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T15:43+0000
2025-02-15T15:43+0000
2025-02-15T15:43+0000
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وتابع المصدر: "حماس أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت.وأشار المصدر إلى أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، الإسرائيلي يائيرهورن.وسلمت الحركة الأسرى الثلاثة إلى الصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى مع إسرائيل منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وأعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى الـ3، وبدورها، أشارت حماس إلى أن "استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".
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https://sarabic.ae/20250215/حماس-توجه-رسالة-إلى-ترامب-بثلاث-لغات-كيف-ردت-على-تهديده-1097803505.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر
مصدر مصري: حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
أكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة.
وتابع المصدر: "حماس أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت.
وأشار المصدر إلى أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة
.
وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، الإسرائيلي يائيرهورن.
وسلمت الحركة الأسرى الثلاثة إلى الصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى مع إسرائيل
منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى الـ3، وبدورها، أشارت حماس
إلى أن "استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".