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مصدر مصري: حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
مصدر مصري: حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع المصدر: "حماس أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت.وأشار المصدر إلى أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، الإسرائيلي يائيرهورن.وسلمت الحركة الأسرى الثلاثة إلى الصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى مع إسرائيل منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وأعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى الـ3، وبدورها، أشارت حماس إلى أن "استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".
https://sarabic.ae/20250215/بملابس-تحمل-رسائل-تهديد-إسرائيل-تفرج-عن-الأسرى-الفلسطينيين-صور-وفيديو--1097802582.html
https://sarabic.ae/20250215/حماس-توجه-رسالة-إلى-ترامب-بثلاث-لغات-كيف-ردت-على-تهديده-1097803505.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر

مصدر مصري: حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

15:43 GMT 15.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorحركة المقاومة الفلسطينية حماس
حركة المقاومة الفلسطينية حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة.
وتابع المصدر: "حماس أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت.
بملابس تحمل رسائل تهديد... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
بملابس تحمل "رسائل تهديد"... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين... صور وفيديو
11:47 GMT
وأشار المصدر إلى أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، الإسرائيلي يائيرهورن.
كتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
"حماس" توجه رسالة إلى ترامب بثلاث لغات... كيف ردت على تهديده؟
12:18 GMT
وسلمت الحركة الأسرى الثلاثة إلى الصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى مع إسرائيل منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى الـ3، وبدورها، أشارت حماس إلى أن "استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".
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