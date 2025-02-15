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بملابس تحمل "رسائل تهديد"... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين... صور وفيديو
بملابس تحمل "رسائل تهديد"... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أفرجت إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين "حماس" وتل أبيب. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T11:47+0000
2025-02-15T11:47+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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الجدير بالذكر أن دفعة اليوم من الأسرى هي الأكبر حتى الآن، حيث شملت 36 فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، و 333 ممن اعتقلتهم بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة. كما سيتم إبعاد 24 منهم المحكومين مؤبد إلى خارج قطاع غزة.في غضون ذلك، قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتغيير ملابس الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حيث ألبستهم ملابس رياضية تحمل نجمة داود وشعار مصلحة السجون (שב”ס)، إلى جانب عبارة: "لن ننسى ولن نسامح".وفي بعض جولات الإفراج السابقة عن الأسرى الفلسطينيين، تم تزويدهم بأساور تحمل شعار مصلحة السجون، كما تم عرض فيلم لهم عن الدمار في قطاع غزة.في غضون ذلك، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزين، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر.وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

بملابس تحمل "رسائل تهديد"... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين... صور وفيديو

11:47 GMT 15.02.2025
© Photo / Social Media Imagesبملابس تحمل "رسائل تهديد"... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين
بملابس تحمل رسائل تهديد... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
أفرجت إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين "حماس" وتل أبيب.
الجدير بالذكر أن دفعة اليوم من الأسرى هي الأكبر حتى الآن، حيث شملت 36 فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، و 333 ممن اعتقلتهم بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة. كما سيتم إبعاد 24 منهم المحكومين مؤبد إلى خارج قطاع غزة.
في غضون ذلك، قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتغيير ملابس الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حيث ألبستهم ملابس رياضية تحمل نجمة داود وشعار مصلحة السجون (שב”ס)، إلى جانب عبارة: "لن ننسى ولن نسامح".
وفي بعض جولات الإفراج السابقة عن الأسرى الفلسطينيين، تم تزويدهم بأساور تحمل شعار مصلحة السجون، كما تم عرض فيلم لهم عن الدمار في قطاع غزة.
في غضون ذلك، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزين، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر.
وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب حركة حماس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه لثلاثة أسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.
وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.
وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.
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