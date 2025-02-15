https://sarabic.ae/20250215/متحدث-باسم-حماس-إسرائيل-ليس-أمامها-إلا-الالتزام-بالاتفاق---1097805972.html

متحدث باسم "حماس": إسرائيل ليس أمامها إلا الالتزام بالاتفاق

متحدث باسم "حماس": إسرائيل ليس أمامها إلا الالتزام بالاتفاق

سبوتنيك عربي

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن الحركة ملتزمة وجاهزة لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، لافتا... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T13:25+0000

2025-02-15T13:25+0000

2025-02-15T13:25+0000

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وأفاد في حديثه مع راديو سبوتنيك، بأن الحركة "تعمل مع الوسطاء في المرحلة الأولى على إلزام الاحتلال بكامل بنود الاتفاق وتحديدا ما يتعلق بالبرتوكول الإنساني والمسار الإغاثي".وذكر أن مظاهر تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين "يؤكد على أن المقاومة الفلسطينية تمتلك زمام المبادرة في إدارة المسار التفاوضي والمشهد مع الاحتلال، وأنها قادرة على إلزامه وإجباره على تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا زال ملتحم مع المقاومة من خلال الفعاليات الجماهيرية والشعبية".وشدد على أن "الاحتلال لا يوجد أمامه إلا لالتزام بالاتفاق نظرا لفشل كل الخيارات العسكرية في تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي لا بديل عن المفاوضات وأنها الطريق الأمثل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين".وقال الناطق باسم حركة حماس، إن "مفاوضات المرحلة الثانية سوف تبدأ خلال اليومين القادمين، لكن لا توجد أي مواعيد محددة في هذا الإطار". وأشار إلى أن التحديات التي تواجه المفاوضات حول تنفيذ المرحلة الثانية تتمثل في "محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التنصل من استحقاقات الاتفاق وإفشاله والتهرب من التزاماته، لأن معركة طوفان الأقصى كان لها ارتدادات كبيرة على المشهد الإسرائيلي الداخلي وأيضا اتفاق وقف إطلاق النار كان له انعكاسات كبيرة على الداخل الإسرائيلي الذي يهدد مستقبل نتنياهو السياسي".وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة. وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.

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