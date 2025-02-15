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https://sarabic.ae/20250215/ترامب-ما-فعلته-حماس-يخالف-بيانها-بشأن-الرهائن-1097804552.html
ترامب: ما فعلته "حماس" يخالف بيانها بشأن الرهائن
ترامب: ما فعلته "حماس" يخالف بيانها بشأن الرهائن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن حركة "حماس" أطلقت للتو سراح 3 رهائن إسرائيليين من غزة بينهم مواطن أمريكي. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T12:47+0000
2025-02-15T12:47+0000
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دونالد ترامب
حركة حماس
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وأشار ترامب، في بيان، إلى أن ما فعلته حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهائن، مجددا التأكيد على أن الساعة 12 ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة) هو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بعد هذا الموعد، وأن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.وفي وقت سابق، بعثت حركة "حماس"، رسالة رمزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق واقترح تهجير الفلسطينيين من غزة ووضع القطاع تحت الوصاية الأمريكية.وظهرت على منصة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، التي نصبت قرب منزل الراحل زعيم حماس يحي السنوار في خان يونس، لافتة كبيرة كتب عليها بالخط العريض: "لا هجرة إلا للقدس" بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية.وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة. وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.
https://sarabic.ae/20250215/بملابس-تحمل-رسائل-تهديد-إسرائيل-تفرج-عن-الأسرى-الفلسطينيين-صور-وفيديو--1097802582.html
https://sarabic.ae/20250214/حماس-تعلن-أسماء-3-محتجزين-إسرائيليين-سيتم-الإفراج-عنهم-غدا-1097776263.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حركة حماس

ترامب: ما فعلته "حماس" يخالف بيانها بشأن الرهائن

12:47 GMT 15.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن حركة "حماس" أطلقت للتو سراح 3 رهائن إسرائيليين من غزة بينهم مواطن أمريكي.
وأشار ترامب، في بيان، إلى أن ما فعلته حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهائن، مجددا التأكيد على أن الساعة 12 ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة) هو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بعد هذا الموعد، وأن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.
بملابس تحمل رسائل تهديد... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
بملابس تحمل "رسائل تهديد"... إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين... صور وفيديو
11:47 GMT
وفي وقت سابق، بعثت حركة "حماس"، رسالة رمزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق واقترح تهجير الفلسطينيين من غزة ووضع القطاع تحت الوصاية الأمريكية.
وظهرت على منصة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، التي نصبت قرب منزل الراحل زعيم حماس يحي السنوار في خان يونس، لافتة كبيرة كتب عليها بالخط العريض: "لا هجرة إلا للقدس" بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية.
وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا
أمس, 12:47 GMT
وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.
وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.
وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.
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