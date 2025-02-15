https://sarabic.ae/20250215/ترامب-ما-فعلته-حماس-يخالف-بيانها-بشأن-الرهائن-1097804552.html

ترامب: ما فعلته "حماس" يخالف بيانها بشأن الرهائن

ترامب: ما فعلته "حماس" يخالف بيانها بشأن الرهائن

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن حركة "حماس" أطلقت للتو سراح 3 رهائن إسرائيليين من غزة بينهم مواطن أمريكي. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T12:47+0000

2025-02-15T12:47+0000

2025-02-15T12:47+0000

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وأشار ترامب، في بيان، إلى أن ما فعلته حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهائن، مجددا التأكيد على أن الساعة 12 ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة) هو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بعد هذا الموعد، وأن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.وفي وقت سابق، بعثت حركة "حماس"، رسالة رمزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق واقترح تهجير الفلسطينيين من غزة ووضع القطاع تحت الوصاية الأمريكية.وظهرت على منصة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، التي نصبت قرب منزل الراحل زعيم حماس يحي السنوار في خان يونس، لافتة كبيرة كتب عليها بالخط العريض: "لا هجرة إلا للقدس" بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية.وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة. وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.

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https://sarabic.ae/20250214/حماس-تعلن-أسماء-3-محتجزين-إسرائيليين-سيتم-الإفراج-عنهم-غدا-1097776263.html

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